Fisker liefert in Europa erstes Elektroauto aus

Das US-amerikanische Elektroauto-Start-up Fisker Inc. hat wie angekündigt am 5. Mai das erste Exemplar seines SUV Ocean an einen Kunden in Europa übergeben. Das Erstlingswerk startete offiziell in Dänemark in den Markt – dem Heimatland des Gründers und CEO Henrik Fisker.

„Ich freue mich sehr, in Kopenhagen den ersten Fisker Ocean zu übergeben“, sagte Fisker. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Exemplar der limitierten Ocean „One Launch Edition“. Die Fisker Ocean „One“- und „Extreme“-Modelle bieten mit 707 Kilometern gemäß WLTP-Norm die höchste Reichweite aller Batterie-SUV auf dem europäischen Markt.

Auch in Deutschland wird der 4,78 Meter lange Ocean schon angeboten, und zwar in vier Versionen ab 41.560 Euro. Neben der Ausstattung unterscheidet die verschiedenen Versionen insbesondere die Antriebstechnik. Wann genau die Auslieferungen hierzulande beginnen, steht noch nicht fest. Hergestellt wird das Elektroauto beim Auftragsfertiger und Fisker-Partner Magna in Österreich. Von dort wird der Ocean nicht nur an europäische Kunden übergeben, sondern auch in die USA exportiert.

Seit April eröffnet Fisker seine europäischen Standorte, sogenannte „Fisker Center +“, zunächst in Wien und Kopenhagen. Die Standorte bieten neben einem Showroom und der Möglichkeit zu Testfahrten die Auslieferung von Fahrzeugen und Service. Der erste deutsche Fisker-Standort entsteht in München in der Kaufinger Straße unweit des Marienplatzes. Weitere europäische Center sind in London, Paris und Oslo geplant.

Dieses Jahr will Fisker mit 42.400 produzierten Elektroautos abschließen. Bis Mitte 2024 könnte die Kapazität für den Ocean durch einen zusätzlichen Produktionsstandort in den USA weiter wachsen. Langfristig könnte das Start-up laut dem Chef auch eine eigene Fabrik hochziehen – möglicherweise in Deutschland.

Zusammen mit der US-Technologiefirma Ample will Fisker den Ocean ab Anfang 2024 in den USA und Europa auch mit automatisiert auswechselbaren Batterien anbieten. Zunächst sind Flottenbetreiber die Zielgruppe. Die Technologie von Ample ermögliche den schnellen Aufbau einer E-Auto-Infrastruktur, sodass Fisker seine Fahrzeuge schneller auf größeren Märkten verfügbar machen könne, hieß es vor wenigen Tagen.