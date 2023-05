Stellantis-Chef sieht Tesla-Preiskampf eher gelassen, China-Konkurrenz im Fokus

Carlos Tavares führt den 2021 aus der Fusion von Fiat Chrysler und der PSA-Gruppe entstandenen Stellantis-Konzern. Er hat den damals noch viertgrößten Autohersteller zum heute drittgrößten gemacht und die 14-Marken-Gruppe auf mehr Effizienz und bessere Margen getrimmt. Den von Tesla-Chef Elon Musk angezettelten Preiskampf bei E-Autos sieht Tavares gelassen.

Musk hat in diesem Jahr die Stromer des Branchenprimus aus den USA in vielen Märkten teils deutlich günstiger gemacht. Hierzulande wurden etwas Teslas Premiumfahrzeuge Model S und Model X um bis zu 10.000 Euro erschwinglicher.

Musk sei „ein Visionär“, so Tavares kürzlich am Rande eines Kongresses in Bochum vor einer kleinen Runde deutscher Journalisten. Er habe „großen Respekt“ vor ihm. Die zuletzt immer häufigeren Preissenkungen der Kalifornier wertet der Stellantis-CEO jedoch kritisch. „Das Geld fliegt nicht mehr einfach so herein. Jeder muss sich sein Leben wieder verdienen“, so der Branchenveteran. „Elon ist jetzt in meiner Welt angekommen. Herzlich willkommen.“

Tesla will bis auf Weiteres jedes Jahr um 50 Prozent wachsen. Musk hat erklärt, dafür auf Marge zu verzichten. Das kann er leichter als andere Autohersteller, da Tesla laut einer Analyse bei den Margen der Branche zuletzt vorne lag. Doch im vierten Quartal 2022 schmolz die Marge von 16,0 auf 11,4 Prozent. „Wow“, sagte Tavares dazu laut dem Manager Magazin. Stellantis selbst hatte im Gesamtjahr 2022 eine Marge von 13,0 Prozent erreicht.

„Was passiert, wenn Hersteller mit 5, 7, 13 und 15 Prozent Marge in einen Preiskrieg treten? Derjenige mit der höchsten Marge überlebt, der mit der niedrigsten Rendite ist das erste Opfer“, so Tavares. Umgekehrt komme „immer irgendwann der Moment der Wahrheit, wenn man sich Marktanteile erkauft“. Der portugiesische Manager glaubt nicht, dass Musk „noch einmal fünf Prozent Rendite auf einen Schlag verlieren“ wolle. In Frankreich habe Tesla bereits damit begonnen, die Preise wieder etwas anzuheben.

Die Autohersteller haben in den letzten Jahren gut verdient, da fehlende Teile, vor allem Halbleiter, für Knappheit gesorgt und die Preise nach oben getrieben haben. Nun geht es aber laut Tavares wieder um die „Grundlagen“ des Geschäfts. „Wir machen wieder vernünftige Dinge. Das ist gut für die Industrie.“ Stellantis jedenfalls sei bereit für eine „spannende Schlacht“ mit Tesla.

Mehr Sorgen scheinen dem Stellantis-Chef die aufstrebenden Automobilhersteller aus China zu machen. In Europa sei es deutlich teurer als in China, Autos zubauen. Die Herstellungskosten müssten in den kommenden fünf Jahren um 40 Prozent sinken, um wieder konkurrenzfähig zu werden. Wolle Europa als Automobilstandort nicht ausbluten, müsse man Wege finden, nicht weitere Teile der Wertschöpfung zu verlieren. „Ansonsten verarmen wir“, warnte Tavares.

Europa müsse „den Wettkampf akzeptieren“, forderte der Stellantis-Chef. „Wir müssen wieder mehr arbeiten.“ Europa brauche „weniger Bürokratie, weniger Technokratie, weniger Powerpoints, weniger Meetings“, zu viele Ressourcen würden für Aufgaben verschwendet, die keinen Wert schaffen. „Wir können also mehr arbeiten“, glaubt Tavares, „indem wir besser arbeiten.“