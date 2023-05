Fastned setzt auf 400-Kilowatt-Schnelllader

Fastned stellt sein Netz auf höhere Ladeleistungen um. Ab Sommer sollen an den Standorten des europäischen Schnellladeunternehmens nach und nach 400-Kilowatt-Geräte installiert werden. Sie ersetzen im Bestand und beim Neubau die bisher eingesetzten 300-Kilowatt-Säulen.

Theoretisch soll mit den neuen Säulen das Aufladen auf 80 Prozent nur noch rund zehn Minuten dauern. Bisher gibt es allerdings keine Großserienfahrzeuge, die eine derart hohe Ladeleistung unterstützen. Selbst 300 kW sind derzeit nicht üblich, lediglich Exoten wie der Lotus Eletre, Rimac Nevera oder Lucid Air stoßen in diese Region vor.

Die erste Station des neuen Typs steht in den Niederlanden. An der A8 bei Oostzaan nördlich von Amsterdam fließt schon seit Ende vergangenen Jahres mit bis zu 400 Kilowatt Leistung Strom. In drei Minuten kann an der Hochleistungs-Ladestation Energie für 100 Kilometer Reichweite aufgenommen werden, wenn es das Fahrzeug unterstützt.

Ab Juni sollen an den 244 Schnellladestandorten von Fastend in den Niederlanden, in Deutschland, in Belgien, Frankreich und Großbritannien die bisher eingesetzten 300-kW-Ladestationen sukzessive durch die 400-kW-Geräte mit jeweils zwei Ladepunkten ersetzt werden, berichtet das Portal Edison. Das Unternehmen reagiere damit auf die steigende Zahl von Elektroautos mit einem 800-Volt-Bordnetz und Ladeleistungen von deutlich über 200 kW.

Zu den am schnellsten ladenden deutschen Elektroautos gehören derzeit der Porsche Taycan und der Audi e-tron GT, die auf Basis geteilter Technik bis zu 270 kW unterstützen. „Eine Ladeleistung von bis zu 400 kW ist der nächste Schritt“, sagte Fastned Experte Luc Bronc gegenüber Edison. In zehn Minuten könnte der Füllstand der Fahrbatterie so von 10 auf 80 Prozent angehoben werden.

Ein Nachteil von besonders schnellem Laden ist, dass dies die aktuellen Batteriechemien stresst. Wird häufig Strom mit sogenannten High-Power-Chargern Strom in die Akkus gedrückt, verlieren diese frühzeitig an Leistungsfähigkeit und E-Autos damit an Reichweite. Fastned rät, dass der Ladestand bei niedrigen Außentemperaturen nicht unter 20 Prozent fallen sollte. Und im Sommer sollte der Energiespeicher nur zu maximal 80 Prozent aufgefrischt werden. Auf langen Reisen seien eher mehr kurze Ladestopps zu empfehlen, um die Batterie zu schonen.