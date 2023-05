BMW stellt neuen 5er vor, erstmals als Elektroauto erhältlich

BMW präsentiert die neue 5er-Limousine, die Markteinführung beginnt im Oktober 2023. Die nächste Modellgeneration wird weltweit mit vollelektrischem Antrieb sowie je nach Marktregion auch mit Plug-in-Hybrid-Systemen sowie mit Otto- und Dieselmotoren einschließlich 48-Volt-Mild-Hybrid-Technologie angeboten.

Im Vergleich zum Vorgängermodell ist die neue 5er-Limousine in der Länge um 97 Millimeter auf 5060 Millimeter, in der Breite um 32 Millimeter auf 1900 Millimeter und in der Höhe um 36 Millimeter auf 1515 Millimeter gewachsen. Ihr Radstand wurde um 20 Millimeter auf 2995 Millimeter erweitert.

Das Cockpit weist eine im Vergleich zum Vorgängermodell deutlich reduzierte Anzahl von Tasten und Reglern auf. Ermöglicht wird dies durch Digitalisierung. Mit dem BMW Curved Display wird die markentypische Fahrerorientierung neu interpretiert: Der volldigitale Anzeigenverbund besteht aus einem 12,3 Zoll großen Information Display und einem 14,9 Zoll großen Control Display. Neu gestaltet wurden auch das im unteren Bereich abgeflachte Lenkrad, dessen Bedienfelder jetzt haptisches Feedback liefern, und der Gangwahlschalter auf der Mittelkonsole.

Neu konstruierte Sportsitze gehören zur Serienausstattung. Die jüngste 5er-Limousine weist serienmäßig als erstes Modell der Marke eine vollständig vegane Interieurausstattung auf. Sie umfasst die Oberflächen der Sitze, der Armaturentafel und der Türverkleidungen sowie erstmals das Lenkrad. Als Sonderausstattung ist auch Leder erhältlich.

Der vollelektrische i5 geht zur Markteinführung in zwei Varianten an den Start. Topmodell ist der i5 M60 xDrive, der einen bis zu 442 kW/601 PS starken Antrieb „mit M typischer Performance und spezifischen Designmerkmalen kombiniert“. Zwei Antriebseinheiten an der Vorder- und an der Hinterachse bilden einen elektrischen Allradantrieb. Das Systemdrehmoment beträgt bis zu 820 Nm. Damit beschleunigt der i5 M60 xDrive in 3,8 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100, seine Höchstgeschwindigkeit wird elektronisch auf 230 km/h begrenzt. Der Stromverbrauch wird kombiniert mit 20,6 – 18,2 kWh/100 km gemäß WLTP angegeben.

Außerdem ist der i5 eDrive40 erhältlich. Seine E-Maschine treibt die Hinterräder an und erzeugt eine Höchstleistung von 250 kW/340 PS sowie ein maximales Drehmoment von bis zu 430 Nm. Die Beschleunigung von null auf 100 km/h absolviert der i5 eDrive40 in 6,0 Sekunden, seine Höchstgeschwindigkeit ist 193 km/h. Der Stromverbrauch beträgt offiziell 18,9 – 15,9 kWh/100 km.

Serienmäßig beziehungsweise optional steht für die neue 5er-Limousine eine deutlich erweiterte Auswahl an Systemen für teilautomatisiertes Fahren und Parken zur Verfügung. Als Highlight hebt BMW den optionalen Driving Assistant Professional einschließlich Lenk- und Spurführungsassistent und Abstandregelung mit Stop&Go-Funktion hervor. In den USA und Kanada sowie in Deutschland umfasst er jetzt den neuen Autobahnassistenten, der den Fahrer auf Autobahnen mit baulich voneinander getrennten Richtungsfahrbahnen bei der Lenkaufgabe entlastet. Bei Geschwindigkeiten von bis zu 130 km/h ist es möglich, die Hände vom Lenkrad zu nehmen, solange der Fahrer das Verkehrsgeschehen aufmerksam beobachtet.

Als Weltneuheit umfasst das System im neuen 5er jetzt auch den aktiven Spurwechselassistenten mit Blick-Bestätigung. Das Fahrzeug bietet einen Spurwechsel an, dieser kann erstmalig über eine Blick-Bestätigung in den Außenspiegel ausgeführt werden. Der Spurwechselassistent übernimmt die dafür notwendigen Lenkbewegungen, sofern die Verkehrslage es zulässt.

Serienmäßig ist die neue 5er-Limousine mit dem Parking Assistant einschließlich Rückfahrassistent ausgestattet. Mit dem optionalen Parking Assistant Professional lassen sich automatisierte Park- und Rangiermanöver mit einer Länge von bis zu 200 Metern im Fahrzeug oder per Smartphone auch außerhalb des Fahrzeugs steuern.

Der BMW i5 eDrive40 kostet in Deutschland ab 70.200 Euro, der BMW i5 M60 xDrive mindestens 99.500 Euro.