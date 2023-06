EnBW und VK Immobilien Gruppe bauen Schnellladeinfrastruktur aus

Die EnBW stattet Handelsimmobilien der VK Immobilien Gruppe mit Schnellladeinfrastruktur für Elektroautos aus. Ein Nahversorgungszentrum in Munster in Niedersachen zwischen Hannover und Hamburg markiert dabei den Startschuss. Zukünftig können Kunden hier ihr E-Auto mit bis zu 300 Kilowatt pro Stunde laden, während sie in den Lebensmittel- oder den Modemärkten vor Ort einkaufen.

Das Energieunternehmen betreibt den neuen Schnellladestandort wie alle ihre Ladestandorte mit Ökostrom. Die EnBW und VK Immobilien planen, das gemeinsame Schnelllade-Angebot auf bis zu weitere zwölf Standorte der VK Immobilien Gruppe auszuweiten. Die VK Immobilien Gruppe besitzt Liegenschaften in Nord-, West- und Süddeutschland.

„Mit Schnellladepunkten an unseren Liegenschaften bieten wir unseren Kund*innen einen entscheidenden Mehrwert und werten auch unsere Immobilien nochmals auf“, sagt Frank Helm, Geschäftsführer der VK Immobilien Gruppe. „Mit der Entwicklung der E-Mobilität wächst auch der Anspruch unserer Kundschaft, dem wir bereits heute gerecht werden. Für einen wichtigen Teil unserer Nachhaltigkeitsstrategie haben wir mit der EnBW eine sehr erfahrene Partnerin in diesem Bereich an unserer Seite.“

„Wir bauen unsere Schnellladeinfrastruktur an Orten aus, an denen sich der Ladevorgang bequem in den Alltag unserer Kund*innen einfügt“, so Volker Rimpler, verantwortlich für den bundesweiten Ausbau der Schnellladeinfrastruktur bei der EnBW. „Mit Schnellladepunkten an Handelsimmobilien können Autofahrer*innen ihren Einkauf mit dem Laden ihres E-Autos verbinden – ohne Zusatzaufwand. Daher passt die Partnerschaft mit VK Immobilien mit ihren Einzelhandelsimmobilien optimal in unsere Strategie zum Ausbau unseres flächendeckenden EnBW HyperNetz.“

Der erste gemeinsame Standort von VK Immobilien und der EnBW entsteht Am Sandkrug 12 in Munster und soll 2024 in Betrieb genommen werden.