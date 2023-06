Volkswagen-Konzern fokussiert strategische Ausrichtung

Volkswagen fokussiert seine strategische Ausrichtung. Dazu hat der Konzern ein Führungsmodell vorgestellt, das „auf Kundenorientierung, Unternehmertum und Teamgeist“ setzt.

Den Marken überträgt die Gruppe die Verantwortung für ihre Renditeziele. Um diese zu erreichen und insbesondere Profitabilität und Cashflows zu stärken sowie die Kapitalintensität zu reduzieren, legt erstmals jede Marke ein eigenes Ergebnisprogramm auf. „Damit geht ein Paradigmenwechsel einher: Statt des reinen Volumenwachstums wird künftig nach dem Prinzip ‚Value over Volume“ die nachhaltige Wertschöpfung priorisiert“, so das Unternehmen.

Um den so gestärkten Marken die Skalenvorteile der Technologieplattformen in vollem Umfang zu erschließen, stelle der Konzern die Bereiche Architektur, Batterie, Software und die Mobilitätsangebote neu auf. Regional fokussiere die Gruppe ihre Investitionen auf die weltweit attraktivsten Ertragsquellen. In diesem Zuge werden die Strategien für die wichtigen Wachstumsmärkte China und Nordamerika geschärft. Basierend auf der fokussierten Ausrichtung und den Ergebnisprogrammen der Marken erhöht der Konzern das strategische Ziel für die Umsatzrendite bis 2030 auf 9 bis 11 Prozent.

„Fokus auf Umsetzung, Geschwindigkeit & Leistung“

„Unser Fokus liegt auf Umsetzung, Geschwindigkeit und Leistung. In den vergangenen neun Monaten haben wir bereits maßgebliche Entscheidungen für die Aufstellung unseres Unternehmens getroffen. Mit unserem 10-Punkte-Programm haben wir unsere operativen und strategischen Handlungsfelder klar priorisiert. Schwerpunkte bilden unsere Produkte, Märkte und Kunden, Technologien und die finanzielle Ausrichtung des Volkswagen Konzerns“, sagte der Vorstandsvorsitzende des Volkswagen-Konzerns, Oliver Blume. „Unser Führungsmodell basiert auf Messbarkeit, Transparenz, Verbindlichkeit und Teamgeist. Gewinner der Neuausrichtung sind unsere Kunden, unsere Investoren und unser Team: mit attraktiven Produkten, höheren Renditen und Unternehmertum in den Marken.“

„Wir befinden uns in einer spannenden, aber auch herausfordernden Zeit. Die Automobilindustrie verändert sich in einem noch nie dagewesenen Tempo, wobei vor allem E-Mobilität und Digitalisierung die Zukunft bestimmen“, so Blume weiter. „Wir müssen unsere eigene Transformation noch weiter beschleunigen, um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und auszubauen. Unser neues Führungsteam ist dazu bereit – mit unternehmerischem Handeln und einem klaren Bekenntnis zu Nachhaltigkeit und Leistung.“

Der Volkswagen-Konzern priorisiert künftig die nachhaltige Wertschöpfung gegenüber dem Volumenwachstum. Zu der neuen Ausrichtung gehört auch eine klarere Bezeichnung der Markengruppen, die künftig Core, Progressive, Sport Luxury und Trucks heißen werden.

Ab dem Jahr 2023 strebt der Konzern bis 2027 ein jährliches Umsatzwachstum von durchschnittlich 5 bis 7 Prozent an. Für die Zeit danach ist ein Wachstum geplant, das sich an der Branchenentwicklung orientiert. Das strategische Ziel für die Umsatzrendite bis 2030 wird auf einen Wert zwischen 9 und 11 Prozent angehoben.

Neuaufstellung der Technologieplattformen

Der Volkswagen-Konzern setzt auf vier technologische Bereiche und stellt diese neu auf: Plattformarchitekturen, Batterie, Software und Mobilitätsangebote. „Sie sollen führende technologische Innovationen bereitstellen und Skalenvorteile für die Marken erschließen. Damit stärkt der Konzern die Positionierung seiner Marken und steigert nachhaltig die Profitabilität“, so Europas größter Autohersteller.

Bei den Architekturen gebe es einen klar definierten Weg zu einer konzerneinheitlichen Elektro-Plattform SSP (Scalable Systems Platform), heißt es. Schon 2024 sollen die neue PPE (Premium Platform Electric) und die zweite Generation des E-Auto-Baukastens MEB+ eingesetzt werden.

Die Batteriestrategie und der Hochlauf der Batterie- und Energietochter PowerCo verschafften dem Konzern durch die „Unified Cell“ – eine nach Leistungssegmenten gestaffelten Einheitszelle – „maximale Flexibilität und Kostenvorteile“. Die geometrische Vereinheitlichung erziele Skaleneffekte, spezifische Zellchemien erreichten „individuelle Performancestufen“ – „maßgeschneidert auf die Anforderungen der jeweiligen Marktsegmente“.

Die Softwaretochter Cariad wird zu einem schlanken, internen Softwarelieferanten strukturiert, der eng mit den Marken verbunden ist. Um den vollelektrischen Porsche Macan und den batteriebetriebenen Audi Q6 e-tron als erste Fahrzeuge auf der Premium-Plattform E3 1.2. auf den Markt zu bringen, beschleunige Cariad ihre Entwicklung deutlich. Zudem werde die nächste Generation E³ 2.0 in einer neuen Struktur entwickelt. Basis werde ein neuer „Software-Defined-Vehicle-Hub“ sein, in dem Teams von Cariad, VW und Audi zusammenarbeiten.

Volkswagen Financial Services sei dafür verantwortlich, eine integrierte, nahtlose Mobilitätsplattform zu führen, die die umfangreichen Angebote des Konzerns vereint. Innerhalb dieser Plattform würden die etablierten Produkte wie Leasing und Finanzierung durch neue und wachsende Services ergänzt, darunter Abo-Dienste, Vermietung, Car- und Scooter-Sharing.

In den nächsten fünf Jahren will der Konzern im Rahmen seiner strategischen Investitionsplanung 180 Milliarden Euro investieren. „Die Investitionen der Markengruppen orientieren sich dabei am Wettbewerb; gleichzeitig investieren wir in die Zukunftsfähigkeit des Konzerns: in Technologien, Strategiefelder und Regionen“, erklärt Volkswagen. Für den gesamten Konzern solle sich mittelfristig und nach Auslauf der Investitionen in die Verbrennertechnik die Investitionsquote bis 2027 insgesamt auf unter 11 Prozent und bis 2030 auf rund 9 Prozent verringern.

Schärfung der Regionalstrategien

Auch auf regionaler Ebene stellt sich der Konzern neu auf, in diesem Zuge wurden neue Strategien für die Märkte China und Nordamerika erarbeitet. In China hat Volkswagen das Ziel, erfolgreichster internationaler Hersteller zu bleiben. Dazu wurde ein Zielbild 2030 entwickelt, in dem in China für China entwickelte Angebote eine wesentliche Rolle spielen.

In Nordamerika will Volkswagen seine Marktanteile deutlich ausbauen. Hierzu gehören Investitionen in neue Elektrofahrzeuge, eine Fabrik für Batteriezellen in Kanada. Um das renditestarke Segment der Pickups und „Rugged SUVs“ zu erschließen, wird die Marke Scout mit vollelektrischen Fahrzeugen neu aufgelegt und in einem US-Werk gefertigt.