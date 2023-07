MG4 Electric im ersten Halbjahr beliebtestes MG-Modell in Deutschland

MG Motor hat in Deutschland im ersten Halbjahr 9399 Fahrzeuge abgesetzt. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2022 bedeutet das eine Steigerung um 124,8 Prozent. „Damit ist MG Motor in diesem Zeitraum die am stärksten wachsende Automobilmarke überhaupt in Deutschland und erreicht einen Marktanteil von 0,7 Prozent“, freut sich das Unternehmen.

An dem bisherigen Ergebnis hat der Juni 2023 einen großen Anteil: Allein in diesem Monat wurden 2633 MG-Motor-Modelle an Kunden hierzulande ausgeliefert. Das ist die höchste Zahl in diesem Jahr und eine Steigerung von 184 Prozent im Vergleich zum Juni 2022.

„Dass wir im ersten Halbjahr 2023 auf einem so wettbewerbsintensiven Markt wie in Deutschland die am stärksten wachsende Marke sind, macht uns sehr stolz und zeigt uns, dass wir mit unseren rein elektrischen Fahrzeugen und unserer Wachstumsstrategie auf dem richtigen Weg sind“, so Philipp Hempel, Sales & Network Director DACH von MG Motor. „Wir wissen aber auch, dass wir uns weiterentwickeln und hart arbeiten müssen, um die anspruchsvollen deutschen Kundinnen und Kunden zu überzeugen. Wir werden in diesem Jahr unsere Modellpalette weiter ausbauen. So ist bereits ab Mitte Juli der neue MG4 Electric XPOWER bestellbar, der leistungsstärkste MG aller Zeiten und erste wahre Electric Hot Hatch.“

Mehr als die Hälfte aller Zulassungen von MG-Motor-Fahrzeugen in Deutschland – 54,1 Prozent – entfallen im ersten Halbjahr 2023 auf den seit September 2022 erhältlichen MG4 Electric. Von dem kompakten Schrägheckmodell, das als erster MG auf der MSP-Plattform des chinesischen Mutterkonzerns SAIC aufbaut, wurden von Januar bis Juni 5088 Einheiten zugelassen.

Es folgt der MG ZS: Von dem kompakten SUV mit wahlweise Elektro- oder herkömmlichem Ottomotor wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 insgesamt 1848 Fahrzeuge neu zugelassen. Vom mittelgroßen MG EHS/HS setzte MG Motor im gleichen Zeitraum entweder als Plug-in-Hybrid- oder Verbrenner-Version 1030 Einheiten ab. Der rein elektrische Kombi MG5 Electric fand bis zur Jahresmitte 1025 Käufer, das große SUV Marvel R Electric kam auf 406 Neuzulassungen.