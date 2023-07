Ford kündigt Mustang Mach-E Rally an

Ford präsentiert im Rahmen des Goodwood Festival of Speed in Großbritannien den Mustang Mach-E Rally. Die neue Modellvariante des rein elektrisch angetriebenen SUV soll in Europa und in den USA auf den Markt kommen. Als Inspiration diente der Puma Hybrid Rally, mit dem M-Sport Ford in der Rallye-Weltmeisterschaft an den Start geht.

„Der Mustang Mach-E vereint die Freude an lokal abgasfreier Fortbewegung mit jenem Gefühl von Spaß und Freiheit, das die Mustang-Baureihe seit jeher charakterisiert“, so Darren Palmer, als Vizepräsident von Ford Model e zuständig für das Elektrofahrzeug-Modellprogramm. „Mit dem Mustang Mach-E Rally können unsere Kunden dieses Erlebnis fortan auch abseits befestigter Wege und ausgetretener Pfade genießen.“

Mehr Informationen zum Mustang Mach-E Rally hat Ford bisher nicht veröffentlicht. Erste Bilder des Modells zeigen ein Fahrzeug mit Folierung mit dem Schriftzug „Mach-E Rally“ auf beiden Seiten. Unterschiede zu den bisherigen Modellen scheinen zudem eine modifizierte Front inklusive zweier neuer Lichter rechts und links neben dem „Pony“-Emblem und rotem Haken sowie spezielle Reifen und Felgen, ein Dachspoiler im Rally-Look und Schmutzfänger rundherum zu sein.

Innen fallen neue Zierelemente an der Konsole und den Sitzen ins Auge. Die Vordersitze scheinen zudem oben für besseren Halt ausgelegt zu sein.

Mit welchem Antrieb der Mustang Mach-E Rally ausgeliefert wird, bleibt abzuwarten. Ford bietet sein E-SUV in mehreren Ausführungen an. Als Basis für die straßentaugliche Rally-Version dürfte sich insbesondere das Topmodell Mustang Mach-E GT eignen. Damit geht es dank 358 kW/487 PS starkem Allradantrieb in 3,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h und weiter bis Tempo 200. Der Mustang Mach-E GT kostet aktuell 77.300 Euro in Deutschland, mit Rally-Modifikationen könnte der Preis auf über 80.000 Euro steigen.

Bestellungen für den Mustang Mach-E Rally sollen in den USA ab Herbst möglich sein. Anschließend will der Autobauer auch die Orderbücher in Europa öffnen.