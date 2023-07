Schwache Elektroauto-Nachfrage: VW-Chef drängt Management zu Sparkurs

VWs Elektroauto-Offensive stockt, weil die Nachfrage nach entsprechenden Modellen der Marke schwächelt. Markenchef Thomas Schäfer hielt nun eine Brandrede, um seine Manager auf die Herausforderungen einzuschwören. Das berichten unter anderem das Manager Magazin und das Handelsblatt.

Schäfer habe bei einer digitalen Zusammenkunft der weltweiten Führungskräfte des Dax-Konzerns über den Ernst der Lage bei Europas größtem Autohersteller gesprochen. The „roof is on fire“ („Das Dach brennt“), so der 53-Jährige. „Die Zukunft der Marke VW steht auf dem Spiel.“ Für das Unternehmen würden es „sehr harte“ nächste Wochen und Monate. Das Umfeld sei „nicht weniger als ein perfekter Sturm“.

Der Manager reagiert den Teilnehmern der digitalen Zusammenkunft zufolge unter anderem mit einem Ausgabenstopp auf die Lage, der bis Ende des Jahres gelten soll. Die Kosten seien an vielen Stellen zu hoch, monierte er. Alles stehe jetzt auf dem Prüfstand. Nur gesetzlich vorgeschriebene Ausgaben und große Investitionen seien noch erlaubt.

Finanzchef Mayer habe bei der Veranstaltung vorgerechnet, dass ohne das China- und das Teilegeschäft gewinnseitig kaum noch etwas übrig bleibe. „Unser Fahrzeuggeschäft ist krank“, soll Mayer die Lage beschrieben haben. Vom „last call“ für VW – einem „letzten Weckruf“ – sei die Rede gewesen.

Derzeit ist VW noch damit beschäftigt, viele Restaufträge abzuarbeiten, die sich in der Corona-Zeit aufgetürmt haben. „Spätestens im Herbst dürfte der Ernst der Lage offensichtlich werden“, heißt es laut dem Handelsblatt aus unterschiedlichen Ecken im Konzern.

Auch bei anderen Herstellern läuft der Verkauf von Elektroautos schlechter als erhofft. Hierzulande liegt das insbesondere an der seit diesem Jahr geringeren „Umweltbonus“-Förderung. In China hat VW allerdings größere Probleme als andere Anbieter: Die Kunden dort finden die Elektroautos der deutschen Marke bisher nicht annähernd so interessant wie die von Konkurrenten. Eine führende Stellung wie bei Verbrennern scheint für den deutschen Hersteller in der Volksrepublik bis auf Weiteres unrealistisch zu sein.

Nach der Sommerpause wird das Management mit dem Betriebsrat über weitere Details des „Performance-Programms“ bei VW beraten. Zehn Milliarden Euro Ergebnisverbesserung soll die Marke in drei Jahren schaffen. Schäfer will, dass seine Führungsmannschaft den Ernst der Lage erkennt und entsprechend handelt. Man brauche den „VW-Teamgeist“ jetzt mehr denn je, so der Manager in seiner Brandrede.

Alle sollten sich schnelle Maßnahmen – „quick wins“ – in ihren Bereichen überlegen, die VW beim Erreichen seiner Ziele helfen könnten, forderte der Markenchef. „Unsere Strukturen und Prozesse sind immer noch zu kompliziert, zu langsam, zu unflexibel.“