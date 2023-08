ChargePoint strebt 100-prozentige Betriebszeit von Ladestationen an

Der international tätige US-Ladeinfrastruktur-Anbieter ChargePoint hat eine „erhebliche Investition“ verkündet, die die Zuverlässigkeit der Ladestationen auf nahezu 100 Prozent steigern soll. Die Technologie werde mit natürlicher Sprachverarbeitung, verbesserter Fahrerkommunikation und einer „erstklassigen Schulungszertifizierung“ kombiniert, teilte das Unternehmen mit.

Das Network Operations Center (NOC) kombiniere eine proaktive Überwachung der Ladestationen rund um die Uhr, prädiktive Analysen und maschinelles Lernen, um Ausfallzeiten der Stationen schneller zu erkennen. Das wiederum verbessere deren Betriebszeit und gewährleiste eine schnellere Reaktion auf Störungen. Das NOC sei für eine schnelle Skalierung mit dem ChargePoint-Netzwerk konzipiert, das den Angaben nach über 243.000 aktive Ladepunkte plus Roaming-Partner umfasst.

„Zudem wird ChargePoint ein umfangreiches Schulungsprogramm zur Zertifizierung von Elektroinstallateuren einführen, die Ladeinfrastrukturen installieren – ein Novum in der Ladeindustrie“, so das Unternehmen.

ChargePoint misst die Betriebszeit von Ladestationen als den Anteil der Zeit, in der jeder einzelne Ladepunkt Energie abgeben kann. Heute erreicht das Unternehmen in seinem gesamten öffentlichen Netz in Europa und Nordamerika eine durchschnittliche Betriebszeit von rund 96 Prozent. Kunden von „ChargePoint Assure“ garantiert der Anbieter eine jährliche Betriebszeit von 98 Prozent.

„Zugängliche und zuverlässige Lademöglichkeiten für elektrische Fahrzeuge spielen eine entscheidende Rolle bei der fortschreitenden Umstellung auf Elektromobilität. Unser Network Operations Center ist darauf vorbereitet, die dafür nötige Zuverlässigkeit in großem Umfang zu gewährleisten“, sagt Rick Wilmer, Chief Operating Officer bei ChargePoint. „Wir sind überzeugt, dass unsere Methode zur Berechnung der Betriebszeit, die branchenweit transparenteste und für die Fahrer relevanteste ist. Wir verbessern die Ladeerfahrung im gesamten Ökosystem – Netzwerk, Installateur, Standortbetreiber und App-Nutzer – um sicherzustellen, dass jeder Fahrer ein optimales Ladeerlebnis hat.“

Zusammenfassung der ChargePoint-Initiativen

Mit der Inbetriebnahme des NOC im späten Juli 2023 biete man eine proaktive Überwachung rund um die Uhr an, heißt es. Dadurch stelle man sicher, dass sich nahezu alle Störungen an Ladestationen sofort und aus der Ferne in den mehr als 243.000 aktiven Ladepunkte des ChargePoint-Netzwerks identifizieren lassen. „ChargePoint entwirft und entwickelt ein Ökosystem aus integrierter Hardware und Software, das eine ständige Kommunikation zwischen den Ladestationen und dem NOC ermöglicht. So kann ChargePoint die Besitzer der Ladestationen im Falle einer Störung schnell benachrichtigen sowie Wartung und Reparaturen für sie beschleunigen.“

Die NOC-Funktionen für maschinelles Lernen und die Verarbeitung natürlicher Sprache verarbeiten laut einer Mitteilung automatisch „Big Data-Feeds“ und Erwähnungen in sozialen Medien, um einzelne Ladestationen mit Störungen zu lokalisieren. „Die schnelle Identifizierung und Diagnose dieser Probleme wird wiederum eine 24-Stunden-Reaktion und anschließende Abhilfemaßnahmen für Kunden von ChargePoint Assure Pro ermöglichen“, so ChargePoint. „Dadurch lassen sich Hardware-Probleme an Ladestationen aus der Ferne diagnostizieren und schnell beheben. In Verbindung mit prädiktiven Analysen können bestimmte Probleme abgestellt werden, bevor der Stationsbesitzer sie überhaupt bemerkt.“

Das Ziel des Schulungs- und Zertifizierungsprogramms für Elektroinstallateure sei es, die Zuverlässigkeit von Stationen zu erhöhen, indem die ordnungsgemäße Installation von Ladestationen vom ersten Tag an gewährleistet wird und effektive Reparaturen im Bedarfsfall sichergestellt werden.

„Durch kontinuierliche Upgrades und Tests an jedem Kontaktpunkt stellt ChargePoint sicher, dass jede Ladestation jedes Elektrofahrzeug bedienen kann“, heißt es abschließend. „Die neuen Zuverlässigkeitsinitiativen bauen auf den Investitionen von ChargePoint in Forschung und Entwicklung auf, die sich im Geschäftsjahr 2023 auf mehr als 194 Millionen US-Dollar belaufen.“