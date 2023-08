Löschsack „Recover-E-Bag“ soll Elektroauto-Brände bekämpfen

Elektroautos brennen nicht häufiger als konventionelle Fahrzeuge, sind aber mitunter schwerer zu löschen. Feuerwehrleute haben eine neue Lösung dafür entwickelt: den „Recover-E-Bag“.

Es handelt sich dabei um eine überdimensionale Tasche, in die das brennende Elektroauto gepackt werden kann. Der Löschsack ist darauf ausgelegt, schnell auf elektrische Brände in E-Fahrzeugen zu reagieren. Eine Stahlwanne zur effektiven Kühlung des Unfallfahrzeugs und seiner empfindlichen Akkus zum Unfallort zu transportieren, dauert oft zu lange oder ist nicht möglich.

Harald Samoiski von der Bad Homburger Feuerwehr hat den Sack mit Feuerwehr-Kameraden entwickelt und gemeinsam mit einer Firma aus dem Westerwald auf den Markt gebracht. Er sprach mit Medien vor dem Hintergrund des in der Nordsee in Brand geratenen Autofrachters „Fremantle Highway“, der auch Hunderte E-Autos an Bord haben soll.

Der „Recover-E-Bag“ ist nach Meinung von Samoiski derzeit die einzige Möglichkeit, ein brennendes Elektroauto auf einem Schiff in den Griff zu bekommen. Das System sei so konzipiert, dass ein geschultes Team den 1990 Euro teuren Sack in drei bis vier Minuten einsatzfähig hat. Gefüllt wird der Recover-E-Bag je nach Fahrzeuggröße mit rund 1500 Litern Wasser, auf See kann das auch Salzwasser sein.

Bevor das Fahrzeug in die Tasche gesteckt werden kann, wird es auf maximal 70 Grad Celsius heruntergekühlt, damit man sich ihm nähern kann. „Dann können wir das Fahrzeug an der B-Säule so weit anheben, dass der Sack von hinten untergezogen werden kann. Danach wird die andere Seite des Fahrzeugs angehoben und der Sack hochgezogen“, erklärt der Erfinder gegenüber n-tv. E-Auto-Brände seien nicht explosiv. Es gelte, die Fahrbatterie dauerhaft zu kühlen, damit sich die einzelnen Akkus darin nicht wieder entzünden.

„Wir können mit unserem System nicht das ‚Auto löschen‘, sondern greifen erst in den Batteriebrand ein, der nach den konventionellen Löschmaßnahmen weiterläuft“, merkt Samoiski an. Der Sack könne auch an anderen schwer zugänglichen Orten eingesetzt werden, etwa in Tiefgaragen. Auch bei Abschleppunternehmen werde der Sack wegen des geringen Packmaßes und der einfachen Bedienung geschätzt. Sie könnten das System auch bei Bränden von Verbrennern nutzen, um mit Löschschaum die Bildung von Benzindämpfen zu verhindern.