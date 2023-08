Bentley Blower ab 2024 als elektrische 85-Prozent-Modell erhältlich

Bentley Motors und The Little Car Company haben eine für den Straßenverkehr zugelassene Nachbildung des wohl berühmtesten Bentleys der Welt als 85-Prozent-Modell enthüllt: den „Blower Jnr“, ein Nachbau des kompressorgeladenen 4½ Litre Team Car No. 2 von 1929 aus der Bentley Heritage Collection.

Das Modell werde in Handarbeit auf demselben Standard gefertigt wie jeder andere Bentley und zeichne sich durch „wunderschöne Details“ aus, die alle vom ursprünglichen Team Car No. 2 inspiriert sind, so Bentley. Allerdings verfügt es über einen 48-Volt-Elektroantrieb mit einem 15 kW (20 PS) starken Motor.

In Großbritannien und der EU liegt seine Höchstgeschwindigkeit bei 72 km/h, in den USA aufgrund gesetzlicher Bestimmungen bei 40 km/h. Die voraussichtliche Reichweite des mit Tandem-Sitzplätzen für zwei Erwachsene ausgestatteten Fahrzeugs beträgt rund 100 Kilometer.

Der Blower Jnr ist ein Gemeinschaftsprojekt der Bentley Heritage Collection mit The Little Car Company. Als Vorlage für das Design nutzte The Little Car Company den ursprünglichen Team Car No. 2 aus dem Jahr 1929 und baute ihn als 85-Prozent-Modell nach. Das Ergebnis ist ein 3,7 Meter langes und 1,5 Meter breites Fahrzeug. Im Gegensatz zu anderen Nachbauten von The Little Car Company wurde der Blower Jnr für die Verwendung auf der Straße konzipiert und verfügt über eine vollwertige Straßenzulassung.

Der Rahmen des Blower Jnr besteht aus lackiertem Stahl mit einem authentischen Fahrwerk. Blattfedern und verkleinerte, der damaligen Zeit entsprechende Reibungsdämpfer sorgen für eine komfortable Fahrt, während Brembo-Scheibenbremsen vorne und Trommelbremsen hinten für die nötige Bremswirkung sorgen. Der Elektromotor sitzt an der Hinterachse, Batterien und Antriebselektronik verbergen sich in einem unsichtbaren Unterboden.

Die Karosserie besteht aus zwei Teilen. Dabei ist das Heck zwar aus Carbon und nicht aus Eschenholz gearbeitet, aber wie beim Original mit imprägniertem Stoff bespannt. Die Motorhaube mit ihren markanten Kühlschlitzen ist in traditioneller Handarbeit aus Aluminium gefertigt und mit Schnallen an Lederriemen gesichert. Das Cockpit im 1+1-Layout bietet Platz für zwei Personen, wobei der verstellbare Fahrersitz mittig platziert ist und der Beifahrer auf einem Sitz dahinter Platz nehmen kann. In dem verkleinerten und umfunktionierten Kraftstofftank am Heck, der mit einem abschließbaren Riegel versehen ist, lässt sich ein als Sonderausstattung erhältlicher, maßgeschneiderter Weekender verstauen.

An der Fahrzeugfront befindet sich nun im Kompressorgehäuse der Ladeanschluss, über den das integrierte Ladegerät an eine Typ-1- oder Typ-2-Steckdose angeschlossen werden kann. „Er ist von Bentleys berühmtem Matrix-Kühlergrill in einem authentischen, vernickelten Kühlergehäuse umgeben“, heißt es.

Die Armaturentafel aus geschliffenem Aluminium wirkt auf den ersten Blick wie eine verkleinerte Nachbildung des Originals. Allerdings wurde die Kraftstoffdruckpumpe zu einem Drehregler für den Fahrmodus umfunktioniert – zur Wahl stehen die Modi Comfort (2 kW), Bentley (8 kW) und Sport (bis 15 kW). Vorwärts- und Rückwärtsgang sowie Leerlauf werden über einen Hebel gewählt, der an die Zündverstellung des ursprünglichen Blower angelehnt ist. Auch die Bedienelemente für Scheinwerfer und Fahrtrichtungsanzeiger sind den Magnetzündern aus dem Team Car No. 2 nachempfunden, und die Batterieladeanzeige gleicht dem ursprünglichen Amperemeter.

Ein diskret verborgener USB-Ladeanschluss sowie eine Doppelfunktionsanzeige, die als Garmin-Satellitennavigationsbildschirm und Rückfahrkamera dient, vervollständigen die Ausstattung.

Die ersten 99 Exemplare des Blower Jnr werden als „First-Edition“-Modelle aufgelegt. Sie sind mit First-Edition-Emblemen auf Motorhaube, Einstiegsleisten und Armaturentafel sowie einer gravierten und nummerierten „1 of 99“-Plakette versehen. Alle First-Edition-Modelle verfügen über eine Lackierung in Blower Green mit farbgleichem Fahrwerk und Felgen sowie einer auf beiden Seiten der Karosserie von Hand aufgebrachten britischen Flagge, die dem Original entspricht. Die Sitze und das Interieur sind mit Leder in „Dark Green Lustrana“ bezogen. Seitenverkleidung und Kühler tragen die damalige Startnummer, das Lenkrad ist mit Seil umwickelt.

Die Produktion des Blower Jnr soll zweiten Quartal 2024 mit den 99 First-Edition-Modellen beginnen. Der Preis liegt bei umgerechnet rund 105.000 Euro vor Steuern und Versand.