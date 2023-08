ADAC: Tipps für effizientes Stromern in der Stadt, auf der Autobahn und über Land

Durch eine effiziente Fahrweise lässt sich mit Elektroautos Strom sparen. Am Beispiel des Kia Niro EV hat der ADAC effizientes Fahren in der Praxis erprobt. Laut einer Studie des Autoclubs beträgt der durchschnittliche Reichweitenwunsch derjenigen, die sich ein E-Auto anschaffen wollen, 440 Kilometer bei vollgeladener Batterie. Kia gibt für den Niro EV 460 Kilometer Normreichweite an.

Die Herstellerangaben gemäß WLTP-Norm sind im realen Fahrbetrieb über alle Verkehrswege hinweg (Autobahn, Landstraße, Stadt) in der Regel kaum zu erreichen. Jedoch kann laut dem ADAC insbesondere im Stadtverkehr die WLTP-Reichweite nicht nur erlangt, sondern sogar übertroffen werden.

Städtische Verkehrsszenarien erforderten jedoch eine besondere Fahrweise, um die Reichweite des Elektrofahrzeugs zu optimieren. So helfe etwa eine behutsame Beschleunigung, den Energieverbrauch zu reduzieren. Gerade im Stop-and-Go-Verkehr sei vorausschauendes Fahren von Vorteil. Durch rechtzeitiges Ausrollen des Fahrzeugs werde die Bewegungsenergie genutzt und Antriebsenergie eingespart.

Im Stadtverkehr zahle sich außerdem die Rekuperation besonders aus: „Beim Heranfahren an Ampeln oder im stockenden Verkehr wird kinetische in elektrische Energie umgewandelt, um die Batterie aufzuladen. Wenn der Fahrer mit seinem E-Auto gut vertraut ist, gehört die Nutzung verschiedener Rekuperationsstufen zur individuellen Fahrweise“, so der ADAC.

„Mitschwimmen“ auf der Autobahn

Effizientes und vorausschauendes Fahren trage auch auf der Autobahn zur Maximierung der Reichweite bei. „Mitschwimmen“ im Verkehrsfluss bedeute eine Anpassung an die Geschwindigkeit der anderen Verkehrsteilnehmer, und zwar so, dass nicht viele Überhol- oder Bremsmanöver nötig sind. Der Tempomat helfe, eine konstante Geschwindigkeit zu halten und so den Energieverbrauch zu kontrollieren.

Auch „Segeln“ könne Energienutzen bringen: Ähnlich wie beim Auskuppeln bei einem Verbrennungsmotor rollt das Fahrzeug und schont so den Stromvorrat. Was auf der Autobahn weniger rekuperiert werde, könne in vielen Fällen weiter gerollt werden. Außerdem helfe auf der Autobahn ein gemäßigtes Tempo in Sachen Energie und Reichweite. Höhere Geschwindigkeiten führten zu deutlich erhöhtem Luftwiderstand und damit zu einem gesteigerten Verbrauch. Der Luftwiderstand auf der Autobahn sei ein entscheidender Faktor: „Mit einem 70-Prozent-Anteil macht er das Gros des Gesamtfahrwiderstands aus“, so die Tester des Automobilclubs.

Fahren auf der Landstraße

Rekuperation kann auch auf Landstraßen vorteilhaft genutzt werden. „Nicht zu unterschätzen ist, dass Kurven Effizienzfallen darstellen können. In einer Kurve finden immer zwei Bewegungsabläufe statt: eine Vorwärtsbewegung und eine Bewegung aus der Trägheit, die etwa ab der Kurvenmitte einsetzt und das Auto nach außen drückt. Diese Kraft wirkt auf die Reifen“, erklärt der ADAC. Je schneller eine Kurve genommen werde, desto größer sei die Kraft, aber auch der Abrieb beziehungsweise Verschleiß an den Reifen. Auf der Landstraße sei es für die Reichweite, aber auch für die Sicherheit vorteilhaft, auf unnötige Überholmanöver zu verzichten.

Das Akkupaket des Kia Niro EV fasst 64,8 kWh. Der Normverbrauch liegt bei 16,2 kWh. „Er lässt sich mit zurückhaltender Fahrweise sogar unterbieten. Wenn der Landstraßen- oder Stadtverkehr-Anteil hoch ist, ist laut Kia ein Verbrauchswert um die 13 kWh möglich“, berichtet der Autoclub.

Der ADAC nennt weitere Aspekte zur stromsparenden E-Mobilität: