Neuer „Audi Charging Hub“ in München eröffnet

Audi hat im Münchner Stadtteil Obersendling einen neuen „Audi Charging Hub“ eröffnet. Nach den Standorten Nürnberg, Zürich, Berlin und Salzburg ist der Ladepark in der bayerischen Hauptstadt der fünfte der Marke. Der neue Standort in der Zielstattstraße verfügt über vier vorab reservierbare Schnellladepunkte mit bis zu 320 Kilowatt (kW) Ladeleistung.

„Mit dem mittlerweile fünften Audi Charging Hub definieren wir einen neuen Leistungsstandard für das Laden im städtischen Wohngebiet“, sagt Bastian Geretshauser, Projektleiter Audi Charging Hub München. „Wir bieten nicht nur bis zu 320 kW Ladeleistung pro Ladesäule, sondern sorgen auch für eine konstante Ladeleistung mittels der power cubes, die aus gebrauchten Lithium-Ionen-Batterien ehemaliger Forschungsfahrzeuge bestehen und als Pufferspeicher eine zweite Lebensphase antreten. Dank dieser Zwischenspeicherung erzielen wir eine Energiemenge von beeindruckenden 1,05 Megawattstunden. Rein theoretisch könnten wir damit 60 Fahrzeuge ohne Unterbrechung laden, bevor die Ladeleistung langsam abnimmt.“

Der neue HPC-Hub (High-Power-Charging) befindet sich im Süden Münchens in einem Wohngebiet mit Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Cafés sowie Sport- und Freizeitangeboten. „Alle Fahrzeugmarken sind auch an diesem Audi Charging Hub willkommen“, betont Geretshauser. Audi-Fahrer profitieren dabei von vergünstigten Konditionen. Sie zahlen je nach Vertrag ab 0,35 Euro pro kWh und können über Smartphone und die myAudi-App einen der vier Ladepunkte vorab reservieren. Fremdmarkennutzer der Ad-Hoc-Lademöglichkeit bezahlen 0,50 Euro pro kWh, entweder per Kreditkarte, Apple Pay oder Google Pay.

Elektroauto-Fahrer aller Fabrikate profitieren künftig von einer Partnerschaft mit dem Anbieter &Charge, der das öffentliche Bewertungen von Ladestationen ermöglicht und die Nutzer dafür auch belohnt. Audi: „Für aktives Kundenfeedback im Rahmen spezieller Challenges an allen Audi Charging Hubs erhält man sogenannte ‚Freikilometer‘. Wer den Audi Charging Hub nutzt, kann Benutzerfreundlichkeit, Sauberkeit und den sich bietenden Gesamteindruck der Ladestation bewerten.“

Ziel sei es, „ein rundum perfektes Ladeerlebnis zu bieten und Verbesserungsmöglichkeiten schnell umzusetzen“. Die &Charge-App ist im Apple App Store und dem Google Play Store kostenlos erhältlich. Mit &Charge können alle Ladestationen in ganz Deutschland bewertet werden, unabhängig vom Anbieter.

Gemeinsam mit Vodafone testet Audi am Charging Hub in Nürnberg eine neue Augmented-Reality-Anwendung. „Mit dem Smartphone in der Hand kann man den Audi Charging Hub in Nürnberg erkunden und findet an fünf verschiedenen Points of Interest weiterführende Informationen“, erklärt Maximilian Oberacher, Projektleiter innovative Services Audi Charging Hub. „Dabei sorgt die Einbindung digitaler Elemente in die reale Welt für den einen oder anderen Wow-Effekt. Die App zeigt beispielsweise virtuelle Audi e-tron Modelle und veranschaulicht, wie mittels der zusammengeschalteten Second-Life-Batterien der Strom in die Autos kommt.“ Zudem profitierten Nutzer von einem breiten digitalen Medienangebot, das sie während des Ladevorgangs kostenfrei nutzen können.