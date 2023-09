Test: Elektroauto-Routenplaner machen Fortschritte

Die Fahrer von Elektroautos können sich weiterhin nicht blind auf die Ladeempfehlungen der Routenplaner für Elektroautos verlassen, berichtet Auto Motor und Sport. Zwar hat sich die Leistung der Routenplaner im neuen Test der Zeitschrift im Vergleich zum Sommer 2022 verbessert. Dennoch gibt es immer noch größere Schwächen. Das Hauptproblem ist demnach, dass sie Ladezeiten nicht verlässlich planen oder nicht gut auf Veränderungen wie höherer Stromverbrauch oder Staus reagieren.

Getestet wurden die Routenplaner im BMW iX und Polestar 2, die 2022 nur mäßig abgeschnitten haben, und das neue VW-System im ID. Buzz. Hinzu kamen die Handy-Apps ABRP und ElectricRoutes, die sich per Apple Carplay oder Android Auto über den Bordmonitor bedienen lassen. Die Testautos gingen mit Batterieständen von unter 30 Prozent auf die 500 Kilometer von Stuttgart nach Dresden, um möglichst oft nachladen zu müssen.

Am besten löste die Aufgabe, so wenig Zeit wie möglich an Ladesäulen zu verbringen, der ID. Buzz mit 49 von 60 möglichen Punkten. Der VW-Bus habe die beste Ladestrategie im Test und nutze dabei die Akkukapazität optimal aus, so die Tester. Das System reagierte schnell auf Veränderungen, wenn man beispielsweise schneller fährt und mehr Strom verbraucht oder im Stau steht. Die Vorhersagen der Ladezeiten seien präzise, die Bedienung einfach. Dass VW nicht auf Neuberechnungen hinweise, habe den ID. Buzz das „sehr gut“ gekostet.

Ebenfalls gut abgeschnitten hat der Routenplaner im BMW iX mit 44 von 60 Punkten. Das System reagierte rasch auf Veränderungen und navigierte an größeren Autohöfen sogar bis an die Ladesäule, so Auto Motor und Sport. Gesamtroute und Informationen zu den Ladern würden sehr detailliert dargestellt. Allerdings leistete sich das System Schnitzer: Das Testauto sollte an der A9 in Schnaittach nur bis 58 Prozent laden, weshalb der BMW schon 70 Kilometer später in Himmelkron wieder Strom ziehen musste, von 41 auf 52 Prozent. Kurz vor der Abfahrt meldete das System, das ein Aufladen auf 71 Prozent notwendig sei, sodass das Auto wieder an die Ladesäule musste.

Wie schon 2022 erreichte Polestar mit dem auf Google Automotive basierenden System nur ein ausreichendes Ergebnis (28 Punkte). Dem System fehlen laut den Testern Einstellmöglichkeiten: Nichtmal Mindest-Akkustand und Ladenetzbetreiber könne man festlegen. In der Ladeplanung sei das System fehlerhaft, wenn es auf Veränderungen reagieren muss. Wegen höherer Geschwindigkeiten leerte sich der Akku schneller als berechnet. Obwohl Google anzeigte, dass man mit Null Prozent an der geplanten Ladestation ankommen würde, steuerte das System keinen früheren Ladepunkt an.

Befriedigend schnitten die beiden Handy-Apps ab. „A Better Routeplanner (ABRP) lässt sich sogar so mit dem Polestar verbinden, dass die App Zugriff auf den Ladestand des Akkus hat. Dennoch ist die Ladestrategie fehlerhaft und nicht optimal“, so die Tester. Die App ElectricRoutes lasse sich nur über Apple Carplay mit dem Auto verbinden und sei leicht zu bedienen. Die Ladestrategie sei vorsichtig, aber funktioniere. Den Akkuladestand müsse man allerdings manuell eingeben. Zudem nutze die App keine aktuellen Verkehrsdaten.