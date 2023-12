Handelsunternehmen kritisieren geplante EU-Pflichten für Ladesäulen-Aufbau

Die EU-Kommission plant Pflichten für den Aufbau von Elektroauto-Ladesäulen auf Supermarkt-Parkplätzen. In einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt (SPD) warnt der Handelsverband Deutschland (HDE) gemeinsam mit 15 Vorstandschefs großer Handelsunternehmen vor den Folgen. Das berichtet die WirtschaftsWoche, der das Schreiben vorliegt.

Die EU will vorschreiben, dass bei Parkplätzen von neuen und zu renovierenden Nichtwohngebäuden jeder fünfte Stellplatz mit einer Ladesäule ausgestattet wird. Alle übrigen Parkplätze müssen bereits passend verkabelt werden. Bei Bestandsimmobilien soll jeder zehnte Parkplatz mit einem Ladepunkt ausgestattet werden.

„Die geplanten Zielvorgaben stellen besonders den Einzelhandel mit seinen umfassenden Parkflächen vor immense Herausforderungen, die geradezu realitätsfern sind“, zitiert die Wirtschaftszeitung aus dem Brief, der unter anderem von den Vorstandschefs von Aldi Nord und Aldi Süd, Edeka, Ikea, Kik, der Schwarz Gruppe (unter anderem Lidl) und der Rewe Group sowie von HDE-Chef Stefan Genth unterzeichnet wurde.

Die Vorgaben könnten allein schon deshalb nicht erfüllt werden, weil in Deutschland die notwendigen Netzanschlüsse nicht zur Verfügung stehen. „Wir bitten Sie daher eindringlich auf die notwendige Korrektur hinzuwirken“, so die Unternehmenschefs in dem Brief an die drei Bundesminister. Die EU ziele „auf eine rein quantitative flächendeckende Errichtung von Ladepunkten“ – mit der Folge, dass eine Ladeinfrastruktur „am Bedarf vorbei und mit hohen Investitionskosten aufgebaut“ werde, die schon jetzt nicht mehr zeitgemäß sei. „Wenn das geschieht, kann man das kaum anders umschreiben als ein staatlich initiiertes Programm zum Aufbau von Elektroschrott.“

Das Programm würde laut den Händlern enorme Kosten verursachen. Bei einer verbindlichen Quote von zehn Prozent, also einem Ladepunkt an jedem zehnten Parkplatz, würden sich die Kosten für einen typischen Supermarkt mit 45 Stellplätzen auf circa 135.000 Euro belaufen. „Hochgerechnet bedeutet das, dass allein für den Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland ein sofortiges Investitionsvolumen von rund vier Milliarden Euro anfallen würde, nur im Bestand“, heißt es in dem Schreiben.

Bei Neubauten und zu renovierenden Filialen müssten laut den Plänen der EU doppelt so viele Stellplätze mit einer Ladesäule ausgestattet werden. Damit läge der finanzielle Mehraufwand bei 270.000 Euro pro Filiale. Hinzu kämen die Kosten für die Vorverkabelung von schätzungsweise weiteren rund 60.000 Euro pro Markt. „Das sind Zusatzinvestitionen in einer Höhe, die wir angesichts der derzeitigen wirtschaftlichen Lage nicht darstellen können“, so der Verband. „Das schmerzt uns vor allem deshalb, weil wir uns zur Mobilitätswende bekennen und unseren Teil zu ihrem Gelingen beitragen wollen“.

Der Handelsverband fordert laut dem Bericht, auf Qualität statt auf Quantität zu setzen. Die kurze Verweildauer von Kunden während des Einkaufens reiche nicht aus, um ein Elektroauto an einer Säule mit niedrigerer Leistung zu laden. Vielmehr solle die Ladeleistung der Säulen als Zielgröße genutzt werden. Anstelle von vielen günstigen Ladesäulen soll also in potentere Strom-Tankstellen auf Parkflächen investiert werden. Die Kosten für eine Schnellladesäule belaufen sich nach Angaben des Handelsverbands auf rund 30.000 Euro pro Stück.