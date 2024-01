Sixt und Stellantis vereinbaren Bezug von bis zu 250.000 Fahrzeugen

Sixt und Stellantis haben vereinbart, dass der Vermieter im Laufe der nächsten drei Jahre bis zu 250.000 Fahrzeuge von dem Autokonzern für seine Flotte in Europa und Nordamerika erwerben kann. Die Vereinbarung umfasst laut einer Mitteilung einen Gesamtwert von mehreren Milliarden Euro. Erste Auslieferungen sollen noch in diesem Quartal erfolgen und sich dann über den weiteren Jahresverlauf erstrecken.

Zu den Marken von Stellantis zählen Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall und Maserati. Die Lieferungen an Sixt umfassen laut einer Mitteilung verschiedene Fahrzeugklassen, von Stadtautos über SUV bis hin zu Fahrzeugen aus dem Van- und Truck-Segment sowie sämtliche Antriebsarten, einschließlich vollelektrischer Fahrzeuge. „Die Fahrzeuge sind mit jeweils modernster Software und Infotainment-Technologie ausgestattet“, heißt es.

Bei Volumina, die über die bereits für 2024 konkret eingeplanten Liefermengen hinausgehen, können Bestellmengen, deren Zusammensetzung sowie Liefertermine flexibel gemäß des Flottenbedarfs und der Nachfrage gehandhabt werden, erklärte Sixt.

Im Zuge der Auslieferungen von Stellantis werde die Zahl voll vernetzter Fahrzeuge in der Sixt-Vermietflotte weiter „signifikant“ steigen, so die Partner. Damit stünden deutlich mehr Fahrzeuge zur Verfügung, bei denen Telemetriedaten wie Tankfüllung oder Kilometerstand bei der Fahrzeugrückgabe automatisch an Sixt übermittelt werden können. Dadurch sei es Sixt möglich, Prozesse an seinen Stationen effizienter zu gestalten und Kunden von kürzeren Bearbeitungszeiten sowie einer besseren Fahrzeugverfügbarkeit profitieren zu lassen.

„Mit der heutigen Vereinbarung mit Sixt untermauern wir unser Versprechen, unseren Kundinnen und Kunden saubere, sichere und erschwingliche Mobilität zu bieten. Mit unseren traditionsreichen Marken bieten wir praktisch für jeden Bedarf, jede Preisklasse und jeden Lifestyle das richtige Fahrzeug, sagte Carlos Tavares, CEO von Stellantis. Konstantin Sixt, Co-CEO von Sixt: „Wir freuen uns sehr darauf, eine große Zahl an aufregenden Fahrzeugen ikonischer Stellantis-Marken in unserer Flotte willkommen zu heißen. Wir begeistern unsere Kundinnen und Kunden mit flexibler Mobilität, die genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.“

Sixt baut E-Flotte auf

Der Bezug von Stellantis-Fahrzeugen mit modernen Antrieben – „unter anderem Batterie-Elektroautos“ – zahle auf das Ziel von Sixt ein, den CO2-Fußabdruck seiner Vermietflotte deutlich zu reduzieren, einschließlich dem Ziel, den Anteil elektrifizierter Fahrzeuge in Europa bis 2030 auf 70 bis 90 Prozent zu steigern.

„Dieser Anspruch ist ein entscheidender Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie von Sixt“, erklärte der Vermieter. „Diese Strategie umfasst darüber hinaus Investitionen in die eigene Ladeinfrastruktur, den weitergehenden Ausbau der Sixt App zu einem Ökosystem für nachhaltige Mobilitätsangebote einschließlich des Zugangs zu Hunderttausenden von öffentlichen Ladepunkten sowie die Reduktion der CO2-Emissionen an den eigenen Stationen und Standorten so schnell und so weit wie möglich.“

In welchem Umfang elektrische Fahrzeuge von Stellantis an Sixt geliefert werden sollen, spezifizierten die Unternehmen nicht. Bereits 2022 hatte der Vermieter verkündet, den Kauf von über 100.000 Elektrofahrzeugen des chinesischen Herstellers BYD bis 2028 zu planen. Elektroautos von Tesla will Sixt dagegen wegen der schwachen Restwerte nicht mehr in die eigene Flotte aufnehmen. Zuletzt gehörten rund 3000 Tesla dazu.