Auto-Führungskräfte: Tesla bei E-Autos noch länger führend, Subventionen nötig

Laut einer weltweiten Umfrage der Berater von KPMG unter über 1.000 Automobilmanagern haben sich die Wachstumserwartungen in der Automobilindustrie verschlechtert. Lediglich ein Drittel der Automanager (34 %) ist demnach äußerst zuversichtlich, in den nächsten fünf Jahren profitables Wachstum zu verzeichnen. Im Vorjahr waren es noch 41 Prozent.

In Westeuropa sank der Anteil der Führungskräfte, die mit großer Zuversicht auf die Wachstumsaussichten blicken, von 31 Prozent auf nur 24 Prozent. Lediglich chinesische Entscheider trotzen der weltweiten Entwicklung: Hier stieg die Zuversicht von 28 auf 36 Prozent.

Führungskräfte optimistischer für E-Fahrzeug-Markt

Der Optimismus für den Elektrofahrzeugmarkt ist gestiegen: Im Mittel gehen die Befragten von einem größeren Anteil an Elektrofahrzeugen bei Neuwagenverkäufen im Jahr 2030 aus als in der Vorjahresstudie. Dennoch bleiben die Erwartungen an den Marktanteil verhalten: In China sehen die Befragten künftig mit 36 Prozent den größten Anteil der Neuwagenverkäufe im Elektrosegment, gefolgt von den USA (33 %), Japan (32 %) und Westeuropa (30 %).

Trotz des Ansturms neuer Modelle erwartet die Mehrheit der Befragten künftig weltweit starken Wettbewerb für die etablierten Automobilhersteller im Markt für Elektrofahrzeuge. Sie sehen Tesla im Jahr 2030 als unangefochtenen Marktführer und BMW und Audi mit großem Abstand dahinter auf den Plätzen zwei und drei. Apple, dessen Markteintritt noch nicht bestätigt ist, belegt Platz vier und hat damit im Vergleich zum achten Platz im Vorjahr einen großen Sprung nach vorne gemacht.

In diesem Jahr habe man eine stärkere Unterstützung für Subventionen und Anreize unter den Führungskräften festgestellt, berichten die Analysten. Der Anteil der Befragten, die direkte Subventionen befürworten, sei von 75 Prozent in der Vorjahresumfrage auf 84 Prozent in der aktuellen Ausgabe gestiegen. Am deutlichsten sei der Anstieg in Westeuropa, wo die Automobilhersteller die Konkurrenz aus China zu spüren bekämen und die Branchenführer Subventionen fordern, die denen in den USA entsprechen. Der Anteil der europäischen Führungskräfte, die Subventionen befürworten, sei von 65 Prozent in der letzten Umfrage auf 84 Prozent in der aktuellen Ausgabe gestiegen.

Mehr Befragte sprachen sich dafür aus, dass Anreize für alle Preisklassen angeboten werden sollten, auch für Luxusmodelle. Der Anteil derer, die meinten, dass alle batterieelektrischen Fahrzeuge subventioniert werden sollten, stieg von 21 auf 30 Prozent.

Ein weiteres Problem bei der Einführung von E-Fahrzeugen ist weiter der Zustand der Ladeinfrastruktur. „Als wir beispielsweise fragten, wer am besten in der Lage ist, Ladestationen zu besitzen und zu betreiben, waren die Antworten fast gleichmäßig verteilt zwischen Anbietern von Ladestationen und Stromversorgern, gefolgt von Tesla und Ölfirmen“, so die Analysten.

Die Unternehmen konzentrieren sich laut der Umfrage zwar auf batteriebetriebene E-Fahrzeuge, prüfen aber auch weiterhin andere Antriebsoptionen. Was die Erwartungen für künftige Investitionen angeht, so sind die beiden bevorzugten Investitionsbereiche Elektroautos und Hybridfahrzeuge. Die Investitionen in Wasserstoff-Brennstoffzellen sowie in fortschrittliche Verbrennungsmotoren und alternative Kraftstoffe werden jedoch beibehalten oder erhöht. Allerdings sagte mehr als ein Drittel der Führungskräfte, dass sie weniger investieren werden.

Vertrauen in Technologiebereitschaft zurückgegangen

Die Automobilindustrie fühlt sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich weniger gut für Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI) oder fortgeschrittene Robotik gerüstet. Lediglich 40 Prozent der Befragten weltweit glauben, dass ihr Unternehmen sehr gut oder äußerst gut auf moderne Fertigungstechnologien vorbereitet ist, verglichen mit 63 Prozent im Vorjahr.

„Die Autoindustrie befindet sich an einem Scheideweg. Die etablierten Autohersteller müssen mehr in Batterietechnologien investieren, um die Akzeptanz für Elektrofahrzeuge durch höhere Reichweiten, schnellere Ladezeiten und marktfähigere Preise zu erhöhen. Neue Technologien müssen schneller adaptiert und in einen Kundennutzen verwandelt werden. Der Markteintritt von Tech-Giganten wie Apple und Google wird den Wandel beschleunigen“, so Goran Mazar von KPMG.

KI wird als wichtigste Qualifikation für Automobilunternehmen erachtet: Ein Viertel der befragten Führungskräfte weltweit glaubt, dass KI-Softwareingenieure in den nächsten Jahren in ihrem Unternehmen die wichtigsten Fachkräfte sein werden. Im Vorjahr lag diese Qualifikation noch auf Platz drei.

Harter Wettbewerb um neue Erlösquellen

Im harten Wettbewerb um neue Erlösquellen wie autonomes Fahren, Infotainment und Cybersicherheit sind die Automobilhersteller nach Meinung der Befragten am besten positioniert. Auf Platz zwei folgen Google und Apple und an dritter Stelle die Automobilhändler. Im Bereich autonomes Fahren sieht mehr als die Hälfte der Befragten Tesla weiterhin als Spitzenreiter, gefolgt von Technologieunternehmen und einigen wenigen Herstellern.

Verlagerung weg vom traditionellen Autohandel

Verbraucher bewegen sich nach Meinung der Befragten weg vom traditionellen Autohandel: Automanager gehen weltweit davon aus, dass bis 2030 rund zwei Drittel der Neuwagenverkäufe direkt über Automobilhersteller oder digitale Plattformen erfolgen und nur noch rund ein Drittel über traditionelle Händlermodelle. Die Verlagerung weg vom traditionellen Autohandel sei wahrscheinlich auf die zunehmende Verbreitung digitaler Einzelhandelsplattformen und den sich ändernden Verbraucherpräferenzen zurückzuführen.