Gericht erklärt Blockiergebühr an EnBW-Ladesäulen für rechtmäßig

Wer sein Elektroauto zu lange an einer Ladesäule stehen lässt, muss bei der EnBW eine sogenannte Blockiergebühr zahlen. Eine entsprechende Klausel in Verträgen des Energiekonzerns erklärte das Karlsruher Amtsgericht nun für wirksam.

Das Interesse der EnBW, die Ladesäule zeitnah weiteren Kunden zur Verfügung stellen zu können, sei berechtigt, teilte das Gericht mit. Die Entscheidung vom 4. Januar sei rechtskräftig.

Ein E-Autofahrer hatte Blockiergebühren in Höhe von 19,80 Euro zurückverlangt, nachdem er an drei verschiedenen Terminen im März zurückliegenden Jahres die zulässige Höchststandzeit an Ladesäulen der EnBW überschritten hatte. Die Blockiergebühr ist demzufolge nach den Bedingungen des ADAC-e-Charge-Tarifs, der von der EnBW angeboten wird, ab einer Standzeit von mehr als 240 Minuten fällig. Sie beträgt zwölf Cent pro Minute, maximal jedoch zwölf Euro.

Blockiergebühren gibt es bei vielen Anbietern. Auf die Blockiergebühr der EnBW wird laut dem Gericht sowohl beim Abschluss des Tarifs als auch beim Start des Ladevorgangs hingewiesen. „Der Kläger hatte diesen Bedingungen bei Nutzung der App zugestimmt.“

EnBW-Blockiergebühr seit 2020

Die EnBW betreibt eigenen Angaben nach das größte Schnellladenetz in Deutschland. Die Blockiergebühr wurde im September 2020 eingeführt. Das begründete der Energiekonzern damit, dass öffentliche Ladestationen keine Parkplätze seien. Dennoch hätten Analysen gezeigt, dass die über die reine Ladezeit hinausgehende Standdauer von Elektroautos an Ladestationen vielerorts zugenommen habe. So könnten andere E-Auto-Fahrer solche eigentlich freien Ladesäulen nicht nutzen.

Der Zeitraum von vier Stunden ohne Blockiergebühr basiert auf Analysen des Ladeverhaltens an EnBW-eigener Ladeinfrastruktur. Demnach sind nahezu 95 Prozent aller Ladevorgänge nach durchschnittlich drei Stunden beendet. Der Anteil der reinen Standzeit steigt danach deutlich an. Für mehr Flexibilität bleibe auch die vierte Stunde eines Ladevorgangs kostenfrei, so der Anbieter.

„Wir wollen sicherstellen, dass E-Autofahrer*innen immer einen freien Ladepunkt in der Nähe finden. Als Deutschlands größter und bester E-Mobilitätsanbieter tragen wir hier eine besondere Verantwortung“, so 2020 der damalige Vertriebs-Chef Timo Sillober. „Gleichzeitig appellieren wir auch weiterhin an ein solidarisches Verhalten aller E-Mobilist*innen, Ladepunkte nach beendetem Ladevorgang wieder freizugegeben. Davon profitieren alle und damit tragen alle zum Erfolg der Elektromobilität bei.“