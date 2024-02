Audi bereitet Werk Györ für Elektro-Kleinwagen-Antriebe vor

Der Volkswagen-Konzern treibt die Vorbereitungen für seine ab 2025 geplanten neuen elektrischen Kleinwagen voran. Die Tochter Audi geht dazu nun in ihrem Werk im ungarischen Györ die Produktion der neuen Generation elektrischer Antriebe namens MEBeco an.

Die ersten Anlagen hierfür seien eingetroffen und die Planung der Produktionslinien sei im Gange, wie Audi Hungaria mitteilte. Die Fertigungstiefe werde erhöht, was „neue Kompetenzen“ erfordere. So werde das Lamellenpaket für den MEBeco erstmals innerhalb des Unternehmens in Serie gefertigt. Das gilt auch für die Rotoren und die Leistungselektronik, die nun ebenfalls in Györ direkt produziert werden.

Audi fertigt bereits seit Mitte 2018 in dem ungarischen Werk Elektromotoren, zunächst für das in Brüssel gebaute SUV e-tron quattro, das inzwischen Q8 e-tron heißt. Rund ein Jahr später wurde die Produktion erweitert. Seit November 2023 werden auch die Elektromotoren für die Premium Platform Electric (PPE) in Györ in Serie hergestellt, die etwa der kommende Audi Q6 e-tron nutzt.

„Erst vor wenigen Monaten haben wir die Serienproduktion unserer Antriebe für die Elektroplattform PPE (Premium Platform Electric) erfolgreich gestartet und bereits mit den Vorbereitungen für die Produktion der neuen Generation elektrischer Antriebe, des MEBeco, begonnen“, sagte Robert Buttenhauser, Vorstand für Motorenproduktion bei Audi Hungaria. „Das zeigt auch, wie intensiv die Transformation in unserem Unternehmen stattfindet. Wir bereiten unsere Mitarbeiter kontinuierlich auf die Produktion der neuen Motorenfamilie vor, für die wir auch neue Aktivitäten und Kompetenzen benötigen.“

Die bei Audi entstehenden E-Antriebe werden in einer neuen Volkswagen-Plattform eingesetzt, die die Basis für eine Reihe von kleinen Elektroautos stellt, die moderne Technik zum erschwinglichen Preis bieten sollen. Angekündigt wurden bisher die Modelle VW ID.1/ID.2, der Cupra Raval sowie ein E-Kleinwagen von Skoda. Während die Elektromotoren für diese Fahrzeuge aus Ungarn kommen, wird die Fahrzeugfertigung in Spanien erfolgen. Der ID.2 und Cupra kommen aus dem Seat-Werk in Martorell, das kleine VW-SUV ID.2 X und das Skoda-Pendant aus Pamplona.