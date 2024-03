Volkswagen überzeugt: „Die Zukunft der Mobilität ist elektrisch“

Der Volkswagen-Konzern erwartet, dass die Auftragseingänge in Westeuropa dank neuer Modelle in den kommenden Monaten an Fahrt aufnehmen werden. Das Unternehmen rechnet insbesondere bei den Elektroautos im laufenden Jahr mit einer steigenden Nachfrage.

„Damit wir nachhaltig erfolgreich bleiben, fokussieren wir uns in 2024 auf die Anläufe der neuen Fahrzeuge, die Senkung der Kosten, die stärkere Nutzung von Synergien im Konzern und eine regional robustere Aufstellung, auch durch fortgesetzt profitables Wachstum in Nordamerika“, sagte Finanzchef Arno Antlitz.

Die Volkswagen Group ist überzeugt: „Die Zukunft der Mobilität ist elektrisch“, heißt es in einer Mitteilung zum Geschäftsergebnis im vergangenen Jahr. Und weiter. „Während einige Länder fortgesetzt ein beeindruckendes Transformationstempo zeigen, entfaltet sich der Hochlauf der Elektromobilität in anderen Regionen weniger schnell als angenommen. Die Strategie der Volkswagen Group zeichnet sich daher durch Flexibilität aus.“

Während umfangreiche Investitionen in den Ausbau der Elektromobilität erfolgten, blieben „hoch kompetitive, effiziente und attraktive Modelle mit Verbrennungsmotoren in der Übergangsphase Teil des Produktangebots“. Verbesserte und neue Plug-in-Hybride ergänzten in vielen Märkten das Angebot.

„In 2023 haben wir uns eine gute Basis erarbeitet. Unsere Baustellen kennen wir und gehen sie konsequent an, um das enorme Potential der Volkswagen Group zu heben. Mit begeisternden Produkten, einer konsistenten Strategie und einem klaren Fokus auf Umsetzung blicken wir zuversichtlich in das Geschäftsjahr 2024“, so CEO Oliver Blume. „Die Volkswagen Group geht aus einer Position der Stärke in das Langstreckenrennen der Transformation. Jetzt bereiten wir den Konzern für eine nachhaltig positive Entwicklung vor. Wie kein zweiter Hersteller können wir mit unserem breiten und stetig wachsenden Produktportfolio die Wünsche all unserer Kunden weltweit erfüllen. Diese Flexibilität ist ein echter Wettbewerbsvorteil, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein.“

Die Auslieferungen der Volkswagen Group sind 2023 sind um 12 Prozent auf 9,24 Millionen Fahrzeuge gestiegen. Mit einem Umsatz von 322,3 Milliarden Euro, einem Operativen Ergebnis von 22,6 Milliarden Euro sowie einem Nachsteuerergebnis von 17,9 Milliarden Euro habe man die Resilienz seines Geschäftsmodells unter Beweis gestellt, so der Konzern. Die Operative Umsatzrendite lag bei 7 Prozent – „trotz erheblichen Gegenwinds aus der Bewertung von Rohstoffderivaten, die sich im Vorjahr noch positiv auf das Operative Ergebnis ausgewirkt hatten“. Bereinigt um diese Bewertungseffekte erreicht das Operative Ergebnis 25,8 Milliarden Euro, was einer Marge von 8 Prozent entspricht.

„Ganzheitlicher Ansatz im Bereich Nachhaltigkeit“

Die Volkswagen Group betont den Fokus auf Nachhaltigkeit, die man ganzheitlich denke: „im Sinne der Natur, der Mitarbeitenden, der Gesellschaft und des wertschaffenden Unternehmertums“. Daher gelte konzernweit eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie. Ein zentraler Hebel zur Reduktion von Emissionen sei der Hochlauf der Elektromobilität.

„Mit ihrer Nachhaltigkeitsstrategie setzt die Volkswagen Group 2024 wichtige Impulse und übernimmt Verantwortung. So treibt sie über alle Fahrzeugsegmente hinweg eine der ambitioniertesten E-Offensiven der Automobilbranche voran“, unterstreicht Europas größter Autohersteller. Die Produktion rücke dabei stärker in den Fokus.

Die Volkswagen Group strebe nun 2040 die bilanzielle Klimaneutralität aller Produktionsstandorte weltweit an – zehn Jahre früher als geplant. Dabei sollen 90 Prozent aller Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 2018 reduziert werden. Das will der Konzern etwa durch die Umstellung der Energieversorgung und Steigerung der Energieeffizienz erreichen. So soll bis 2030 der externe Strombezug aller Standorte inklusive China zu 100 Prozent aus CO2-neutralen Quellen stammen. Alle europäischen Standorte würden bereits heute zu 100 Prozent mit Grünstrom beliefert. Acht Werke in Europa würden bereits heute bilanziell CO2-neutral betrieben.