Ladeinfrastruktur-Studie: Deutschland in vieler Hinsicht nur Mittelmaß

Das Smart-Energy-Unternehmen gridX hat seinen neuesten Ladereport veröffentlicht. Die Analyse wirft im zweiten Jahr in Folge einen Blick auf die Ladeinfrastruktur in Europa. Untersucht wurden rund 750.000 Ladepunkte in 32 Ländern in Europa, darunter die 27 Mitgliedsstaaten der EU sowie Island, Liechtenstein, Norwegen, die Schweiz und das Vereinigte Königreich.

Ein Kernergebnis der diesjährigen Studie: Schnellladesäulen auf Gleichstrombasis (DC) werden derzeit fast doppelt so schnell (+96 % gegenüber 2022) installiert wie Wechselstrom-Ladestationen (AC) mit mittlerer oder niedriger Leistung (+57 %).

DACH-Region noch mit Luft nach oben

Deutschland ist laut gridX in nahezu jeder Kategorie auch 2024 nur Mittelmaß, zeigt allerdings durch Ausreißer wie bei der absoluten Anzahl installierter Ladepunkte (120.625), dass Potenzial und gute Ansätze in der Entwicklung vorhanden sind. So landet die Bundesrepublik trotz einiger Anstrengungen auf Platz zwei direkt hinter den Niederlanden (144.453). Umgerechnet auf die Bevölkerung rutscht das Land dann allerdings mit 145 Ladepunkten pro 100.000 Einwohnern auf den 13. Platz ab.

Bei der Verteilung der absoluten installierten Kapazität erreicht die Bundesrepublik mit 6.730 kW pro 100.000 Einwohner nur einen mittelmäßigen 11. Rang. Dennoch zeigt sich ein positiv-stimmender Trend, denn: Wer in Deutschland lädt, kann mit hoher Kapazität laden. So rangiert Deutschland im vorderen Feld (5. Platz) unter den Ländern mit der höchsten Ladegeschwindigkeit und erreicht den 6. Rang beim Zuwachs im Schnelllade-Segment.

Ebenfalls ein gemischtes Bild zeigt sich in den deutschsprachigen Nachbarländern: In Österreich liegt die durchschnittliche Ladegeschwindigkeit mit rund 31 kW mit knappem Rückstand hinter dem europäischen Durchschnitt (38 kW). Mit insgesamt 22.002 installierten Ladepunkten im Land erreicht die Alpenrepublik im Ranking nur Platz 11. Umgerechnet auf 100.000 Einwohner reichen 198 Ladepunkte dann gerade noch für Rang neun in der Analyse.

Die Schweiz erreicht den 7. Platz bei der Anzahl von reinen elektrischen E-Autos (BEVs) pro Kopf, wobei sich das Alpenland mit 20 Lademöglichkeiten pro 100 Straßenkilometern an der Spitze des europäischen Rankings positioniert. Beim Zuwachs an Kapazität und Ladepunkten zeigte sich die Schweiz 2023 hingegen unterdurchschnittlich im Vergleich zu den anderen analysierten Ländern und auch der Preis für das Ad-hoc-Laden von E-Autos war in Europa im vergangenen Jahr nirgends höher als in der Schweiz (21,10 € pro 100 km Reichweite).

Niederländer laden am besten

Norwegen und die Niederlande zeigen, so die gridX-Analyse, entscheidende Fortschritte beim Bestand der E-Autos (EVs) und dazugehöriger Ladeinfrastruktur. Während die Niederlande unter anderem bei der Anzahl der Ladepunkte gerechnet je 100.000 Einwohner mit einer Anzahl von 817 einen deutlichen Vorsprung auf Norwegen (447 Ladepunkte) vorweisen können, zeigt Norwegen Dominanz in Bezug auf die installierte Ladekapazität je 100.000 Einwohner und liegt mit 36.273 Kilowatt (kW) klar vor den Niederlanden mit 15.765 kW.

Bei der Verbreitung von E-Autos gibt Norwegen laut der Studie aktuell mit 13.381 BEVs pro 100.000 Einwohnern ebenfalls eindeutig den Ton an, gefolgt von Island (7.048) auf dem zweiten Platz.