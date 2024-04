Hyundai Mobis beginnt mit Bau von E-Auto-Batteriewerk für VW in Spanien

Hyundai Mobis hat in Spanien mit der Konstruktion eines Werks zur Produktion von Batteriesystemen für den Volkswagen-Konzern begonnen. Der Standort in Navarra soll 2026 in Betrieb gehen und jährlich bis zu 360.000 Batteriesysteme für künftige elektrische Kleinwagen der Marken VW und Skoda liefern, die in der 14 Kilometer entfernten Fabrik in Pamplona hergestellt werden.

In dem Werk soll 2026 die Massenproduktion starken können. Dafür investiert Hyundai Mobis rund 120 Millionen Euro in den Standort. 360.000 Batteriesysteme pro Jahr sollen dann in den kleinen SUV Skoda Epiq und VW ID.2 X verbaut werden, die voraussichtlich ab 2026 im nahegelegenen VW-Werk in Pamplona moniert werden sollen.

Jung In-bo, der Leiter des spanischen Elektrifizierungswerks von Mobis: „Wir sind bestrebt, durch stabile Lieferungen von Automobilkomponenten ein langfristiger Partner von Volkswagen zu sein, und wir werden uns bemühen, unsere Lieferbasis in Europa zu diversifizieren, einschließlich der Lieferung kommender Modelle für unseren Kunden.“

Das Gelände der spanischen Fabrik erstreckt sich über rund 150.000 Quadratmeter, was 21 Fußballfeldern entspricht. Die Gebäudefläche beträgt 50.000 Quadratmeter. In dem Werk will Hyundai Mobis jährlich bis zu 360.000 Batteriesysteme herstellen. Für die beiden Elektro-Kleinwagen VW ID.2 und Cupra Raval, die bei Seat in Martorell vom Band rollen werden, baut VW derzeit eine eigene Batterie-Montage. Die Zellen stammen stets aus der Fabrik von Volkswagens Batterie-Tochter PowerCo in Sagunt, die derzeit nahe Valencia gebaut wird.

Hyundai Mobis ist eigenen Angaben nach sechstgrößter Automobilzulieferer der Welt. Das südkoreanische Unternehmen betreibt bereits Produktionsstätten für Batteriesysteme in Korea, China und der Tschechischen Republik und baut mehrere weitere Werke in den USA und in Indonesien. Das neue Werk in Spanien stellt laut den Südkoreanern einen bedeutenden strategischen Einstieg in Westeuropa dar und wird als spezielles Werk zur Belieferung von Volkswagen dienen.