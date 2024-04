Tesla bringt Cybertruck nach Europa, aber nur zur Show

Seit Ende 2023 liefert Tesla in den USA den „Cybertruck“ aus. Hierzulande wird der elektrische Pick-up-Truck nach Meinung von Experten aus zulassungstechnischen Gründen eher nicht starten. Tesla bringt sein neuestes Modell dennoch nach Europa, um es hier zu präsentieren. Eine Markteinführung in der Region ist laut dem US-Hersteller derzeit aber nicht geplant.

Tesla hat den Start der „The Cyber Odyssey“ in Europa bekannt gegeben, in deren Rahmen der Cybertruck in den kommenden Wochen an ausgewählten Standorten und auf Events in Europa vorgestellt wird. „Der Cybertruck wird ab dieser Woche bis zum 7. Juli an über 100 Standorten in 20 Ländern zu sehen sein. Die Öffentlichkeit kann auf diesen Events dieses bereits ikonische Fahrzeug kennenlernen und mehr über seine einzigartigen technischen Daten, Merkmale und seine innovative Technologie erfahren“, heißt es in einer Mitteilung.

In Deutschland präsentiert sich der Cybertruck zum ersten Mal in der Mall of Berlin auf dem Innenhof „Piazza“ vom 02.05.2024 bis 04.05.2024 gefolgt von Events in Düsseldorf, München, Stuttgart, Hannover, Frankfurt und Hamburg.

Der Cybertruck polarisiert mit seinem martialischen, kantigen Design. Dennoch ist das Interesse an dem Elektroauto laut Tesla groß. Die Marke bewirbt den Pick-up unter anderem mit bis zu 547 Kilometer Reichweite, einer Beschleunigung von 0 auf 100 in bis zu 2,7 Sekunden und 4.990 Kilogramm maximaler Anhängelast. Die Preise der drei erhältlichen Versionen beginnen bei 57.390 US-Dollar vor Steuern, umgerechnet rund 54.600 Euro. Die Topversion „Cyberbeast“ kostet ab 96.390 US-Dollar (ca. 90.100 Euro).

Unter anderem Experten vom TÜV sagen, dass der Cybertruck in Europa in seiner jetzigen Form wohl nicht zugelassen werden könnte. Vor allem das laut Tesla „ultraharte Außen­skelett aus Edelstahl“ dürfte der Zulassung hierzulande im Wege stehen. Möglicherweise könnte der Cybertruck aber dank Ausnahmeregeln auf die hiesigen Straßen kommen. Der Hersteller hat den Export aktuell eigenen Angaben nach jedoch nicht vor.

„Während das Hochfahren der Produktion noch Zeit benötigt, konzentriert sich Tesla auf Nordamerika, den Hauptvolumenmarkt für Pick-ups“, so das Unternehmen in der Mitteilung zur The Cyber Odyssey. „Der Cybertruck ist gegenwärtig in Europa nicht verfügbar und Tesla hat keinen bestimmten Zeitpunkt für Lieferungen außerhalb Nordamerikas bekannt gegeben.“