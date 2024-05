InfluenceMap-Analyse: Verbrenner-Lobbying gefährdet Klimaziele

Laut der Denkfabrik InfluenceMap gefährdet negative Lobbyarbeit der weltweit größten Automobilhersteller die globalen Klimaziele und bedroht den Übergang zu Elektrofahrzeugen.

Die Briten haben in ihrer Analyse fünfzehn der größten globalen Automobilhersteller in sieben Schlüsselregionen (Australien, EU, Japan, Indien, Südkorea, Großbritannien, USA) berücksichtigt. Demnach zeigt sich, dass selbst in Ländern, in denen kürzlich wichtige Klimagesetze verabschiedet wurden, wie in den USA und Australien, die Ambitionen der Politik aufgrund des Drucks der Industrie geschwächt wurden.

Alle fünfzehn Autohersteller – außer Elektroautobauer Tesla – haben sich der Auswertung zufolge aktiv gegen mindestens eine Politik zur Förderung von E-Fahrzeugen eingesetzt. Zehn zeigten ein besonders hohes Maß an negativem Engagement und erhielten nach der Methodik von InfluenceMap die Endnote D oder D+.

Toyota am schlechtesten bewertet

Toyota ist das am schlechtesten bewertete Unternehmen in dieser Analyse, da es in mehreren Regionen – darunter in den USA, Australien und Großbritannien – den Widerstand gegen Klimaregelungen zur Förderung batteriebetriebener Fahrzeuge vorantrieb. Von allen untersuchten Autoherstellern hat nur Tesla (Note B) eine positive Klimapolitik, die „mit wissenschaftlich fundierter Politik“ übereinstimmt.

Die Studie unterstreicht laut den Autoren, wie die Automobilhersteller ihre Branchenverbände eingesetzt haben, um ehrgeizige Klimavorschriften auf der ganzen Welt „aggressiv zurückzudrängen“. Mit Ausnahme von Tesla seien alle in der Auswertung berücksichtigten Automobilhersteller nach wie vor Mitglied in mindestens zwei Branchenverbänden, wobei die meisten Mitglied in mindestens fünf seien.

Nur drei der beleuchteten fünfzehn Unternehmen – Tesla, Mercedes-Benz und BMW – werden der Analyse nach voraussichtlich bis 2030 genügend Elektrofahrzeuge produzieren, um den 1,5-°C-Pfad der Internationalen Energieagentur zu erreichen, der einen Anteil von 66 Prozent Elektrofahrzeugen (batterieelektrische, Brennstoffzellen- und Plug-in-Hybridfahrzeuge) vorsieht. Dies geht aus einer unabhängigen Analyse von Industriestandarddaten durch InfluenceMap vom Februar 2024 hervor.

Aktuelle Branchenprognosen, die für den neuen Bericht analysiert wurden, zeigen laut InfluenceMap, dass die Automobilhersteller im Jahr 2030 nur einen Anteil von 53 Prozent Elektrofahrzeuge erreichen werden. „Der Verkehr ist weltweit die drittgrößte Quelle von Treibhausgasemissionen (THG), und die Dekarbonisierung des Straßenverkehrs gelingt nicht annähernd so schnell wie in vielen anderen Branchen“, unterstreicht die Denkfabrik.

Japaner am wenigsten auf E-Mobilität vorbereitet

Der InfluenceMap-Bericht zeigt, dass die japanischen Autohersteller am wenigsten auf den Übergang zur E-Mobilität vorbereitet sind und sich am stärksten dagegen engagieren. Die drei Hersteller mit den niedrigsten Werten in Bezug auf klimapolitisches Engagement sind allesamt Japaner (Toyota, Suzuki, Mazda), die global eine längerfristige Rolle für Verbrenner-Fahrzeuge, einschließlich Hybride, fördern. Die vier Unternehmen mit der niedrigsten prognostizierten Produktion von Stromern im Jahr 2030 stammen ebenfalls alle aus Japan: Suzuki mit 10 Prozent, Honda mit 24 Prozent, Toyota mit 29 Prozent und Mazda mit 30 Prozent.

Darüber hinaus zeigt die Analyse, dass die steigende Produktion größerer Pkw weiterhin die globalen Klimaziele gefährdet. Es wird prognostiziert, dass die Automobilhersteller die Produktion von SUV und leichten Nutzfahrzeugen weltweit steigern werden (von 57 % der weltweiten Verkäufe von leichten Nutzfahrzeugen im Jahr 2020 auf 64 % im Jahr 2030), während sie gleichzeitig auf Regelungen drängen, die größere Fahrzeuge fördern. „Da der höhere Ölverbrauch von SUV schätzungsweise ein Drittel des gesamten Ölnachfrageanstiegs zwischen 2021 und 2022 ausmachen wird, stellt eine solche Strategie ein wachsendes Klimaproblem dar“, so InfluenceMap.