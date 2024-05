Nio-Chef kritisiert geplante EU-Maßnahmen gegen China-Autobauer

Die EU steht vor der Entscheidung zu Strafzöllen für importierte Elektroautos aus China. Die Politik sieht eine Gefahr für die hiesigen Autohersteller durch staatlich subventionierte Fahrzeuge aus der Volksrepublik. Der CEO des chinesischen Elektroautobauers William Li kritisiert die geplanten Maßnahmen scharf.

Nio wäre von den erwarteten Strafzöllen stark betroffen, da es seine Modelle für den europäischen Markt aus dem eigenen Werk im chinesischen Hefei importiert. Das Start-up steht vor der Einführung zwei neuer Marken für erschwinglichere Elektroautos, die insbesondere auch europäische Kunden überzeugen sollen.

„Die Untersuchungen der EU-Kommission ergeben keinen Sinn. Wer zuletzt in Peking auf der Auto Show war, hat gesehen, wie sehr sich chinesische Automobilhersteller bemühen, die modernsten Technologien im Markt zu nutzen, um ihren Beitrag zur Dekarbonisierung und zum Umweltschutz zu leisten“, sagte Li laut der Automobilwoche bei der Eröffnung des Nio-Markenhauses im niederländischen Amsterdam.

„Es ist ein sehr kompetetiver Markt. Diese Hersteller sind darauf angewiesen, ihre Produkte auch außerhalb von China anzubieten, um überlebensfähig zu sein. Diese Zölle würden chinesischen Firmen die Chancen nehmen, ihre Produkte überall anzubieten. Deswegen sind wir gegen diesen Ansatz“, so Li. „Nichts von dem, was in China passiert, hat mit zu großer staatlicher Unterstützung zu tun“, sagte er. Elektroautos würden gefördert, aber das sei auch in Europa und den USA der Fall. „Wie wir schon immer gesagt haben, sind Elektroautos wichtig für die Dekarbonisierung und sollten nicht das Ziel von Zolluntersuchungen sein.“

Nio für „offenen Wettbewerb“

Der Nio-Chef verwies auf Äußerungen von Managern europäischer Autohersteller, die gegen Zölle seien. „Man sollte keine Zölle gegen einen Wettbewerber verhängen, den man auch im offenen Wettbewerb schlagen kann“, meinte er.

Sollten neue Zölle kommen, würden sie das Geschäftsmodell für Nio als Premiummarke aber nicht verändern, erklärte Li auf Nachfrage der Automobilwoche. Für den geplanten Markteintritt der neuen Submarken Onvo (ab Ende 2024) und Firefly (ab Anfang 2025) auf dem europäischen Kontinent könnte die EU-Entscheidung jedoch Konsequenzen haben. „Am Ende müssen sich unsere Investitionen für uns auszahlen“, sagte der Nio-Chef.

Für ein eigenes Werk in Europa seien die Absatzzahlen noch nicht hoch genug, erklärte der CEO und Gründer des chinesischen Herstellers: „Für uns hängt eine Entscheidung über eine Produktion in Europa davon ab, wie erfolgreich unsere Produkte sind. Wenn das Kundeninteresse da ist, werden wir es tun.“ Eine eigene Fabrik sei ab 100.000 abgesetzten Fahrzeugen in Europa eine realistische Option.

Nio liegt in Europa noch hinter den Erwartungen zurück. So wurden etwa in Deutschland im ersten Quartal nur 102 Neuzulassungen registriert. Hierzulande ist die Marke seit 2022 aktiv. Das Angebot besteht aus der Mittelklasselimousine ET5 und deren Kombiversion, den SUV EL6 und EL7 und der großen Limousine ET7. Diese Modelle bietet die Marke im Abo sowie zum Kauf an. Wer ein Elektroauto von Nio erwirbt, kann die Batterie kaufen oder mieten.

Für den europäischen Markt forderte Li weiterhin Geduld: „So etwas braucht Zeit. Wir haben eine weitaus geringere Infrastruktur als Tesla, auch der gesamte Aftersales-Bereich muss sich erst entwickeln. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns.“