Analyse: Europa will Batteriezellen-Produktion stark erhöhen

Eine Erhebung des Fraunhofer ISI für die Automobilwoche zeigt, in welchem Ausmaß die Produktion von Batteriezellen in Europa ausgebaut werden soll. Bisher importieren insbesondere die Hersteller von Elektroautos die Akkus vor allem aus Asien.

Das Fraunhofer ISI rechnet aktuell mit einem Aufbau von Kapazitäten in Höhe von 2114,45 Gigawattstunden (GWh) bis zum Jahr 2030 in Europa. Das wäre in etwa eine Vervierfachung der aktuellen Kapazitäten. Allerdings sei der Unsicherheitsfaktor hoch, da viele der Ankündigungen am Ende nicht realisiert und genannte Kapazitäten gar nicht oder erst sehr viel später als geplant erreicht würden, so die Automobilwoche. Bei den Zahlen handele es sich also um maximale Produktionskapazitäten. Demnach kämen rund 60 Prozent der Ankündigungen von europäischen Firmen.

„Um möglichst umfangreiche Produktionskapazitäten zu erreichen, gilt es, Sicherheit bei der Nachfrage zu schaffen, Zulieferstrukturen aufzubauen, wirtschaftliche Produktionsbedingungen zu realisieren und zuverlässigen Zugang zu Fachkräften zu schaffen“, sagt Lukas Weymann, der am Fraunhofer ISI in Karlsruhe an Batteriethemen forscht. Man befinde sich derzeit in der „kritischen Phase der Umsetzung“. Von den genannten Faktoren werde jetzt abhängen, wie relevant Europas Rolle auf dem Batterie-Weltmarkt sein wird.

Etwa ein Viertel der globalen Ankündigungen sind der Auswertung zufolge in Europa verortet. Davon sollen knapp 20 Prozent der Produktionskapazitäten in der Bundesrepublik entstehen. Europa wird laut Weymann in den nächsten fünf Jahren noch auf Importe von Batteriezellen angewiesen sein. Ab 2030 könnte es auch Akkus exportieren, falls neben der Produktionsmenge auch Qualitäts-, Kosten- und Nachhaltigkeitsziele realisiert werden. Das Wachstum in anderen Weltregionen sei zuletzt größer gewesen als in Europa.

Laut einer Analyse von Ende 2023 zeigt der globale Batteriemarkt eine enorm hohe Wachstumsrate sowie eine steigende Nachfrage nach Lithium-Ionen- und Natrium-Ionen-Batterien. Allein zwischen 2020 bis 2030 wird sich der Studie zufolge die Nachfrage mehr als verachtzehnfachen, mit einem jährlichen Wachstum von 34 Prozent.

Der Hauptgrund für diese Entwicklung ist die Umstellung der Automobilindustrie auf batterieelektrische Fahrzeuge. Das hat insbesondere in den USA und Europa entsprechende Auswirkungen auf die industrielle Landschaft. So entstehen in diesen Regionen neue Hotspots für die Batterieproduktion sowie neue Unternehmen zusätzlich zu den bereits existierenden in Asien.