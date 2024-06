Deutschland versucht laut Bericht, EU-Zölle auf China-Elektroautos zu verhindern

Die EU hat angekündigt, Strafzölle auf in China produzierte Elektroautos zu erheben. Die deutsche Regierung arbeitet offenbar daran, dies zu verhindern oder zumindest abzumildern. Das sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen dem Portal Automotive News.

In Berlin sei man optimistisch, dass die EU in direkten Gesprächen mit der Volksrepublik eine Lösung finden kann, so eine der namentlich nicht genannten Personen. In der deutschen Politik gehe man davon aus, dass es noch Spielraum für eine Einigung mit den Chinesen gebe, bevor die Zölle am 4. Juli offiziell in Kraft treten sollen.

Die Europäsche Union hat vor wenigen Tagen neue Zölle auf Elektroautos aus China verkündet. Zukünftig sollen statt wie bisher 10 Prozent je nach Hersteller bis zu 38,1 Prozent der Summe des Listenpreises und der Transportkosten aufgerufen werden. Ob die Zölle tatsächlich gezahlt werden müssen, hängt den Angaben zufolge davon ab, ob mit China eine andere Lösung gefunden werden kann. Sie würden dann rückwirkend von Anfang Juli an einbehalten werden, sollte sich die EU darauf verständigen, langfristig höhere Zölle zu erheben.

Die Zollererhöhung ist Folge einer Untersuchung der EU zur Frage, ob China den eigenen Herstellern durch hohe Subventionen Wettbewerbsvorteile gegenüber der Konkurrenz verschafft und so den europäischen Markt verzerrt. Die Untersuchung wurde im vergangenen Herbst eingeleitet – und die EU kam nun zu dem vorläufigen Schluss, dass E-Autoimporte aus China der europäischen Autobranche schaden.

China hat mit Vergeltungsmaßnahmen in den Bereichen Landwirtschaft, Luftfahrt und Autos gedroht und erklärt, es sei zutiefst enttäuscht und lehne die Maßnahmen gegen Elektroautos entschieden ab. Während etwa französische Autohersteller wie Renault wenig Geschäft in China haben und für eine Abschottung mit Zöllen sind, sind deutsche Autobauer stark auf das Geschäft in Asien angewiesen. Sie müssen nun die Reaktion der chinesischen Regierung auf die Strafzölle fürchten.

Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck hat nach der Entscheidung der EU erklärt, dass die Chance bestehe, die drohende Zollspirale zu stoppen und dies hoffentlich auch zu schaffen. Der Grünen-Politiker wird in Kürze nach China reisen und plant, das Thema mit Regierungsvertretern vor Ort zu besprechen.

Die bereits erwartete höhere Besteuerung der Importe von elektrischen Autos aus der Volksrepublik hätte laut Simulationsrechnungen des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW Kiel) spürbare Auswirkungen auf den bilateralen Handel und die Produktion in Europa. Dies wird demnach in großen Teilen durch eine steigende Produktion innerhalb der EU sowie eine geringere Menge an E-Auto-Exporten aufgefangen, was dann spürbar höhere Preise für Endverbraucher bedeuten dürfte.