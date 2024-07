Ford Transit Connect als Plug-in-Hybrid ab 40.876,50 Euro bestellbar

Als jüngstes Mitglied der elektrifizierten Nutzfahrzeugflotte von Ford Pro geht nun der Transit Connect PHEV an den Start. Das Plug-in-Hybrid-Modell des kompakten Transporters ist ab sofort bestellbar, die Preise starten in der Ausstattungsvariante Trend bei 40.876,50 Euro (34.350 Euro netto).

Dafür gibt es zum ersten Mal einen Transit Connect mit Plug-in-Hybrid-Technologie. Er kombiniert einen 1,5 Liter großen EcoBoost-Benzinmotor mit einer Hochvoltbatterie sowie einem Elektromotor und soll so auf eine elektrische Reichweite von bis zu 110 Kilometern kommen.

Der Transit Connect PHEV erreicht eine Systemleistung von 110 kW (150 PS) und ein maximales Drehmoment von 350 Nm. Ein 6-Gang-Automatikgetriebe mit Doppelkupplungstechnologie überträgt die Kraft an die Antriebsräder. Die Plug-in-Hybridvariante stellt eine Nutzlast von 743 Kilogramm zur Verfügung und kann bis zu 1.400 Kilogramm schwere Anhänger ziehen.

Das Nachladen der Fahrbatterie von 5 auf 80 Prozent gelingt per Gleichstrom-Schnellladen (DC) mit bis zu 40 kW in 26 Minuten. An der heimischen Wallbox lädt die Batterie des Transit Connect PHEV per Wechselstrom (AC) mit 11 kW von 0 auf 100 Prozent in 2:30 Stunden.

Das PHEV-Modell gibt es wie die Dieselvarianten in zwei Längen, L1 (4.500 mm) und L2 (4853 mm), sowie in drei Ausstattungsvarianten: Trend, Limited und Active. In der Active-Variante ist er in L1 und L2 jeweils 15 Millimeter länger.

Die Markteinführung der neuen E-Variante ist im September. Ebenfalls ab September wird die neue FlexCab-Karosserievariante erhältlich sein. „Als Doppelkabine eröffnet diese Modellvariante durch ihr revolutionäres, besonders flexibles Sitzkonzept neue Möglichkeiten, den Van schnell von einem komfortablen Fünfsitzer in einen geräumigen Transporter zu verwandeln“, heißt es. „Die Rückbank lässt sich in wenigen Sekunden nach vorne schieben und hochklappen – so entsteht ein Ladevolumen von 2,5 (L1) beziehungsweise 3,1 Kubikmetern (L2), wobei die L2-Versionen sogar Platz für zwei Europaletten bieten. Im hochgeklappten Zustand bilden die Rücksitze zudem eine schützende Trennwand in voller Höhe, sodass die Ladung gesichert ist und kaum Geräusche aus dem Laderaum zu den Vornesitzenden durchdringen.“