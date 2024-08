EnBW baut vier neue Schnellladeparks in Niedersachsen

Die EnBW beginnt in Niedersachsen mit dem Bau von vier „Schnellladeparks“. Die Standorte entstehen mit direkter Anbindung zum Fernverkehr in Osnabrück (A1), Dorfmark (A7), Braunschweig (A2) und Walsrode (A27). Dabei ergänzen die neuen Schnellladeparks die bestehende Ladeinfrastruktur der EnBW im Norden Deutschlands.

Man betreibe allein in Niedersachsen schon jetzt sechs Schnellladeparks, unter anderem in Bispingen und Großburgwedel bei Hannover, so das Energieunternehmen. Zu Beginn der vergangenen Woche hat die EnBW die Inbetriebnahme eines weiteren Schnelladeparks zwischen Bremen und Münster an der Anschlussstelle Holdorf verkündet. Die neuen Schnellladeparks in Osnabrück und Dorfmark sollen Ende 2024 in Betrieb gehen, die Inbetriebnahme von Walsrode und Braunschweig ist für Anfang 2025 geplant.

An allen vier Standorten errichtet die EnBW Schnellladepunkte der höchsten Leistungsklasse mit bis zu 400 Kilowatt Leistung. Sie ermöglichen es, bis zu 400 Kilometer Reichweite in 15 Minuten zu laden. In Osnabrück und Dorfmark verbaut das Unternehmen jeweils 24 dieser Schnellladepunkte, in Braunschweig und Walsrode je 16. Alle Schnellladeparks stattet die EnBW mit einem Solardach aus, das Ladende vor Regen schützt und Energie direkt in den Kreislauf der Standorte einspeist. Zusätzlich benötigter Strom für den Betrieb der Schnellladepunkte stamme zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen, wird betont.

„Die Zukunft der Mobilität ist elektrisch, und wir bei EnBW sind entschlossen, diese Zukunft aktiv mitzugestalten“, sagt Jürgen Stein, Chief Innovation & New Business Officer der EnBW. „Dabei nutzen wir hochmoderne Technologien, um unseren Kund*innen das beste Ladeerlebnis zu ermöglichen und die Energie- und Mobilitätswende ganzheitlich zu unterstützen. Die Batterieanwendung am Standort Osnabrück ist ein Beispiel dafür, dass wir auch den Netzausbau im Blick behalten.“

Der angesprochene Schnellladepark in Osnabrück weist eine Besonderheit auf: Er wird in einem Pilotprojekt mit einem Batteriespeicher ausgestattet. Dieser Speicher ermögliche es Kunden, jederzeit die benötigte Leistung für ihren Ladevorgang abzurufen, auch bei steigender Auslastung des Standorts in der Zukunft und unabhängig davon, ob das Netz vor Ort verstärkt werde. Zudem könne man mit diesem Pilotvorhaben am Standort Osnabrück wertvolle Erfahrungen beim Einsatz von Speichern für zukünftige Schnellladestandorte sammeln, erklärt die EnBW.