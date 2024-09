Tesla Semi kommt wohl frühestens 2026 nach Europa

Tesla zeigt bei der IAA Transportation 2024 in Hannover seinen Elektro-Lkw Semi. Der US-Hersteller verriet bei der Messe Neues zu der Baureihe. Nach Europa könnte das Fahrzeug ab 2026 kommen.

Der Semi-Entwicklungschef Dan Priestley sagte, dass mehrere Konfigurationen des E-Lkw entwickeln würden, um den verschiedenen Bedürfnisse der Kunden gerecht zu werden. „Wir wollen beim Anschaffungspreis so wettbewerbsfähig wie möglich gegenüber Diesel sein, um die Einführung von Elektro-Lkw so schnell wie möglich zu beschleunigen. Auch hier kommt uns die tiefe vertikale Integration von Tesla zugute, und wir planen, diese für mehrere Varianten zu nutzen… Wir werden eine Vielzahl von Anwendungen und Fahrzeugtypen in Angriff nehmen“, wird Priestley von Teslarati zitiert.

Erstmals vorgestellt hatte Tesla den Semi 2017, die für 2019 geplante Einführung verspätete sich dann mehrere Jahre. Interessenten können Batterien für 300 oder 500 Meilen Reichweite (ca. 480/800 km) ordern. Der Antrieb umfasst drei Motoren. Auf 70 Prozent der Batteriekapazität soll mit entsprechender Technik in 30 Minuten aufgeladen werden können.

Statt Ende 2022 die Auslieferungen zu starten, übergab Tesla zunächst nur einige Semi an den Konzern PepsiCo. Derzeit sind dort laut Berichten 36 von 100 bestellten Fahrzeugen in Betrieb, der Hersteller bezeichnet das als „Pilot-Flotte“. In diesem Jahr sollen die Flotte vergrößert werden und auch andere Kunden in den USA erste Semi erhalten.

„Wenn wir den Semi auf den europäischen Markt bringen, wird er von den Kunden begrüßt werden“, sagte Priestley laut Teslamag bei der IAA. Das Unternehmen freue sich darauf, Lastwagen für die Bedürfnisse von Kunden in dieser Region zu entwickeln. Mit seiner hohen Reichweite und den geplanten Varianten könne der Semi Diesel-Lkw 1 zu 1 ersetzen.

Gewicht und Abmessungen des Semi entsprechen nach Angaben von Priestley bereits aktuellen europäischen Vorschriften. Ab wann genau der Elektro-Lkw hierher exportiert werden soll, ist offen. Im Verlauf von 2026 werde man die Produktion im Werk im US-Bundesstaat Nevada skalieren, nach dem Hochlauf in den USA sehe Tesla Europa als den nächsten Markt dafür, so der Manager. Der Semi könnte laut früheren Aussagen von CEO Elon Musk auch in der deutschen Fabrik des Konzerns in Brandenburg nahe Berlin gefertigt werden.

Die Produktion im industriellen Maßstab soll weitere Kostensenkungen bringen, die Tesla laut Priestley an die Kunden weitergeben könne. Zudem sei bereits jetzt eine Effizienz von nur etwa 1 Kilowattstunde Strombedarf pro Kilometer erreicht. „Wenn wir mit einer Version in hohem Volumen kommen, wird das besser sein“, kündigte der Semi-Technik-Chef Teslamag zufolge an, was Gewicht und Batterie-Kosten des E-Lkw weiter drücken werde.