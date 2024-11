Erster „Deutschlandnetz“-Standort an unbewirtschafteter Rastanlage eröffnet

An der Rastanlage Depenauer Moor (A21) wurde der erste Schnellladepark des „Deutschlandnetzes“ an unbewirtschafteten Rastanlagen in Betrieb genommen. Damit stehen dort die ersten vier der 1.000 angekündigten Schnellladepunkte zur Verfügung.

Die neu eröffnete Schnellladestation ist Teil des bundesweiten Ladeinfrastruktur-Ausbaus durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV). Das vorangetriebene Deutschlandnetz soll es ermöglichen, Elektroautos schnell und komfortabel aufzuladen. Insgesamt werden in diesem Rahmen an den Autobahnen 1.000 Schnellladepunkte an 200 Standorten aufgebaut. Der neue Standort an der A21 in Schleswig-HoIstein wird von der Autostrom plus GmbH betrieben.

„Schnell laden, sorgenfrei fahren: Das ist das Deutschlandnetz. Wer mit dem E-Auto unterwegs ist, findet künftig überall eine ultraschnelle Ladesäule. Denn wir investieren in die Ladeparks der Zukunft. Heute öffnet der erste Autobahn-Schnellladepark des Deutschlandnetzes und schließt damit einen weißen Fleck auf der Ladelandkarte. Bis 2026 entstehen 200 Ladeparks an unseren Autobahnen“, so Verkehrsminister Volker Wissing.

Langfristig sollen an den Autobahnen insgesamt 4.000 Schnellladepunkte entstehen. Das Netz ist so geplant, dass alle zehn Fahrminuten Ladesäulen an den Autobahnen zu erreichen sind.

Mit dem Deutschlandnetz will das Bundesministerium für Digitales und Verkehr 9.000 zusätzliche Schnellladepunkte für Elektroautos schaffen. Sie entstehen in Regionen, in Städten und an unbewirtschafteten Autobahn-Rastanlagen, die bislang auf der Ladelandkarte zu kurz kamen. Private Unternehmen bauen die mehr als 1.000 Standorte des Deutschlandnetzes im Auftrag des BMDV. Rund 900 Standorte entstehen im urbanen und ländlichen Raum, 200 direkt an den Autobahnen.