Audi-Gewinn bricht ein, hohe Rückstellungen für E-Auto-Werksschließung

Das Betriebsergebnis des Audi-Konzerns ist im dritten Quartal um 91 Prozent eingebrochen. Der Grund sind insbesondere auch hohe Kosten infolge der drohenden Schließung des Werks in Brüssel, dessen Elektroauto-Produktion nicht auf die gewünschte Nachfrage trifft.

Wie Audi mitteilte, lag das Betriebsergebnis von Juli bis September bei 106 Millionen Euro und damit 91 Prozent unter dem Vorjahreswert. Als Gründe nannte Finanzvorstand Jürgen Rittersberger den Absatzrückgang der Marke Audi um 16 Prozent auf 407.000 verkaufte Autos, den „sehr intensiven Preiswettbewerb in Europa und in China“ und vor allem die Rückstellungen für eine etwaige Schließung des Audi-Werks in Brüssel in Höhe von 1,2 Milliarden Euro.

Das Audi-Werk in Brüssel stellt Ende Februar kommenden Jahres die Produktion ein. Der Premiumhersteller teilte die Entscheidung im Oktober dem Betriebsrat und den Gewerkschaften mit. In dem Werk in der belgischen Hauptstadt werden derzeit das Elektro-SUV Q8 e-tron und dessen Sportback-Ableger gebaut, deren Verkaufszahlen schrumpfen. Der Nachfolger der Baureihen soll in Mexiko gefertigt werden, Audi wird kein neues Modell an den belgischen Standort vergeben.

Einzig die Luxusmarken Lamborghini und Bentley verhinderten ein Abrutschen des Konzernergebnisses in die roten Zahlen. Trotzdem bestätigten die Ingolstädter ihre Prognose für das laufende Jahr: Sie gehen weiter von einem Rückgang des Konzernumsatzes von 70 Milliarden auf 63 bis 68 Milliarden Euro und einer Umsatzrendite zwischen sechs bis acht Prozent aus. „Wir zielen eher auf die untere Kante“, merkte der Finanzvorstand an.

In den ersten neun Monaten des Jahres lagen die Umsatzerlöse von Audi mit 46,3 Milliarden Euro rund acht Prozent unter Vorjahr. Als Gewinn nach Steuern bleiben 2,4 Milliarden Euro – nach 4,5 Milliarden ein Jahr zuvor.

„Wir nehmen in einem verschärften Wettbewerbsumfeld Tempo auf und bringen die zahlreichen Modellanläufe in Audi Qualität auf die Straße“, so CEO Gernot Döllner. „Neben den zahlreichen Modellanläufen fokussieren wir ganz klar auf schlanke Strukturen und treiben mit der Audi Agenda den Wandel im Unternehmen voran.“ Mit der Neuausrichtung der Technischen Entwicklung, der Baureihen und der Produktstrategie habe man den Grundstein für weitere organisatorische Veränderungen gelegt. „Wir stellen Audi so auf, dass wir wieder Außergewöhnliches erreichen können.“