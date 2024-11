Hyundai stellt großes Elektro-SUV Ioniq 9 mit bis zu 620 Kilometer Reichweite vor

Hyundai stellt den Ioniq 9 vor, ein dreireihiges, vollelektrisches SUV mit großzügigem Innenraum und Platz für bis zu sieben Passagiere. Die Baureihe wird zunächst in Südkorea und in den USA eingeführt, wo das größte Ioniq-Modell auch gebaut wird. Europa soll im Laufe des kommenden Jahres folgen.

Die Relax-Sitze in der ersten und zweiten Reihe lassen sich weit zurücklehnen und sind mit einer Beinablage ausgestattet. Der Ioniq 9 mit serienmäßigem Panoramadach bietet 1.899 Millimeter Kopffreiheit und in Summe 2.050 Millimeter Beinfreiheit. Er verfügt außerdem in der zweiten Reihe über drehbare Sitze. Die um 190 Millimeter verschiebbare Mittelkonsole in der ersten Reihe lässt sich von den Passagieren in der ersten und zweiten Sitzreihe in beide Richtungen öffnen und erleichtert den Zugang zwischen den Sitzreihen. Sie bietet zusätzlichen Stauraum von 5,6 Liter in der oberen Ablage sowie 12,6 Liter in der unteren Schublade.

Wenn die dritte Sitzreihe flach umgeklappt ist, bietet der Kofferraum Platz für bis zu 908 Liter, wenn sie genutzt wird, fasst er noch 338 Liter. Darüber hinaus verfügt der Ioniq 9 vorne über einen Frunk, der bei der heckgetriebenen Version bis zu 88 Liter, bei der Allradversion 52 Liter fasst. Die Anhängelast beträgt bis zu 2.500 Kilogramm. Das große Elektro-SUV weist laut dem südkoreanischen Hersteller dank optimierter Aerodynamik mit digitalen Seitenspiegeln einen Luftwiderstandsbeiwert von 0,26 auf, mit herkömmlichen Seitenspiegeln 0,27.

Das Infotainmentsystem umfasst ein 12-Zoll-Kombiinstrument und einen integrierten 12-Zoll-Monitor auf dem Panoramadisplay im gewölbten Design. Im Cockpit fällt auch das schwebend wirkende Armaturenbrett ins Auge. Over-the-Air-Updates ermöglichen die Aktualisierung diverser Funktionen im Fahrzeug ohne Werkstattbesuch. Das E-Auto verfügt über einen digitalen Fahrzeugschlüssel sowie eine kabellose Lademöglichkeit für das Smartphone auf einem rutschfesten, mit Kühlfunktion ausgestatteten Ablagefach.

Der Ioniq 9 basiert auf der bewährten Elektroauto-Architektur E-GMP von Hyundai. Die Plattform verfügt über eine Hochvolt-Lithium-Ionen-Batterie mit 110,3 kWh Speicherkapazität. Das Modell Long-Range Heckantrieb wird von einem 160-kW-Heckmotor (218 PS) angetrieben, die Long-Range Allradantrieb-Alternative mit einem 70-kW-Frontmotor (95 PS) und einem 160-kW-Heckmotor (218 PS ) sowie der Performance-Allradantrieb mit 160-kW-Motoren (218 + 218 PS) jeweils vorne und hinten.

Das Performance-Modell beschleunigt in 5,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h, die Long-Range-Version mit Allradantrieb benötigt 6,7 Sekunden und die mit Heckantrieb 9,4 Sekunden. Angaben zur Höchstgeschwindigkeit werden noch nicht gemacht. Der Ioniq 9 wird laut Hyundai eine vollelektrische Reichweite von bis zu 620 Kilometern und einen WLTP-Verbrauch von ab 19,4 kWh/100 km für die Heckantrieb-Variante mit 19-Zoll-Rädern erreichen. An einem Schnellader lädt er in 24 Minuten von 10 auf 80 Prozent.

Der Ioniq 9 ist mit den neuesten Hyundai-Assistenzsystemen der Reihe Smart Sense ausgestattet. Zu diesen Systemen gehören der Autonome Notbremsassistent, der Spurhalteassistent, der Totwinkelassistent, der Ausstiegsassistent, der Insassenalarm, die intelligente Verkehrszeichenerkennung, der Aufmerksamkeitsassistent, die Monitoranzeige für den Totwinkelassistent, der Fernlichtassistent, der Querverkehrsassistent und mehr.