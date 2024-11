Ford streicht 4.000 Stellen in Europa, vor allem in Köln

Ford will die Belegschaft in Europa um rund 4.000 Angestellte kürzen. Allein 2.900 Stellen das Kölner Werks des US-Automobilherstellers sollen wegfallen – das wäre jede vierte. Damit will der Konzern laut einer Mitteilung die Wettbewerbsfähigkeit hierzulande steigern.

Erst in der letzten Woche hatte Ford in Köln Kurzarbeit eingeführt, weil die Nachfrage nach Elektroautos gering sei. An dem Standort baut die Marke nur noch die beiden Vollstromer Explorer und Capri, die die MEB-Plattform von Volkswagen nutzen. Die Kurzarbeit betrifft 2.000 der 13.000 Angestellten in Köln und sollte bis Januar anhalten.

Doch jetzt teilte das Unternehmen mit, 4.000 Stellen bis 2027 dauerhaft zu streichen. „Der Großteil der Maßnahmen betrifft Standorte in Deutschland und England. In den anderen europäischen Märkten sind nur geringfügige Veränderungen geplant“, so Ford. Welche Bereiche in Köln von dem Stellenabbau betroffen sind, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Die Kurzarbeit in der Kölner Produktion soll verlängert werden. „Darüber hinaus passt Ford aufgrund der schwachen wirtschaftlichen Lage in Europa und der schwachen Nachfrage nach Elektroautos das Produktionsprogramm für den neuen Explorer und Capri weiter an. Dies wird im ersten Quartal 2025 zu zusätzlichen Kurzarbeitstagen im Werk in Köln führen“, heißt es.

Man habe im Pkw-Segment in Europa in den vergangenen Jahren „hohe Verluste“ verzeichnet, erklärte Ford. „Das Segment steht unter Druck durch die hohen Kosten der Umstellung auf Elektroautos, neue Konkurrenten und strenge CO2-Emissionsziele.“

„Ford ist seit mehr als 100 Jahren in Europa aktiv. Wir sind stolz auf unser neues Produkt-Portfolio in Europa. Wir wollen auch für zukünftige Generationen ein starkes Geschäft in Europa betreiben“, sagte Marcus Wassenberg, Arbeitsdirektor in der Geschäftsführung der Ford-Werke GmbH. „Wir müssen daher schwierige, aber entschlossene Maßnahmen zur Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit von Ford in Europa umsetzen.“

Ford hat kürzlich einen Appell an die Industrie, politische Entscheidungsträger, Gewerkschaften und Sozialpartner in Europa gerichtet. Nur wenn alle zusammenarbeiten, könne die Branche die Transformation erfolgreich bewältigen, so das Unternehmen. In einem Schreiben an die Bundesregierung bekräftigte John Lawler, stellvertretender Vorsitzender und Finanzvorstand der Ford Motor Company, Fords Bekenntnis zu Europa und zu den Emissionszielen für 2035. Er betonte aber auch die Notwendigkeit eines gemeinsamen Engagements aller, um Marktbedingungen zu verbessern und den zukünftigen Erfolg der Branche sicherzustellen.

„Was uns in Deutschland und Europa fehlt, ist eine konsistente und klare politische Agenda zur Förderung der Elektromobilität, wie z.B. öffentliche Investitionen in die Ladeinfrastruktur, klare Anreize, um den Verbrauchern den Umstieg auf Elektrofahrzeuge zu erleichtern, eine bessere Kosteneffizienz für Hersteller und größere Flexibilität bei der Einhaltung der CO2-Ziele“, sagte Lawler jetzt laut der Mitteilung.