BMW: Neues Kompetenzzentrum bringt Rohstoffe aus Akkus zurück in den Kreislauf

Die BMW Group errichtet im niederbayerischen Kirchroth ein Kompetenzzentrum für Batteriezellrecycling (Cell Recycling Competence Center; CRCC). Dort will man das sogenannte Direktrecycling in die Praxis umsetzen. Bei dem Verfahren können Reststoffe aus der Batteriezellfertigung sowie ganze Batteriezellen mechanisch in ihre Bestandteile zerlegt werden. Die so gewonnenen Rohstoffe sollen direkt wieder in der Pilotfertigung in den hauseigenen Kompetenzzentren für Batteriezellen eingesetzt werden.

„Mit dem neuen Kompetenzzentrum für Batteriezellrecycling erweitern wir unser Inhouse-Knowhow um einen weiteren Baustein: Von der Entwicklung über die Pilotproduktion bis zum Recycling schaffen wir einen geschlossenen Kreislauf für Batteriezellen“, so Markus Fallböhmer, Leiter Batterieproduktion bei der BMW AG. „Und das alles mit kurzen Wegen zwischen unseren Kompetenzzentren in Bayern.“ In der zweiten Jahreshälfte 2025 soll mit dem Aufbau der Anlagen im Gebäude begonnen werden. Sobald dieser abgeschlossen ist, soll die Validierung des Recyclingverfahrens in seriennahen Prozessen starten.

Die Rohstoffe für Batteriezellen – wie vor allem Lithium und Kobalt aber auch Graphit, Mangan, Nickel und Kupfer – zählen zu den größten Kostenfaktoren in der Akkufertigung. Der verantwortungsvolle Umgang mit den Zellrohstoffen sei sowohl aus ökologischer als auch aus ökonomischer Perspektive notwendig, so BMW. „Das Direktrecycling wird dazu beitragen, die Kosten unserer Batteriezellpilotlinie zu reduzieren“, erklärt Fallböhmer.

Im Gegensatz zu bisherigen Methoden zeichnet sich das Direktrecycling laut BMW dadurch aus, dass die Rohstoffe aus den Batteriezellen nicht in ihren Ursprungszustand zurück verwandelt werden, sondern „direkt“ in den Kreislauf der Zellfertigung zurückgegeben werden. Das Direktrecycling verzichtet auf die bisher übliche, energieintensive chemische oder thermische Aufbereitung. Die Methode wurde bei Group in den Kompetenzzentren in München und Parsdorf entwickelt. Im neuen CRCC wird es in einem größeren Maßstab angewendet, sodass nach seiner Inbetriebnahme jährlich Batteriezellmaterial im mittleren zweistelligen Tonnenbereich recycelt werden können soll.

Die BMW Group bündelt ihr Batteriezell-Know-how in ihren Kompetenzzentren in München und Parsdorf. Im Battery Cell Competence Center (BCCC) im Münchner Norden werden mit Laboren und Forschungseinrichtungen die Batteriezellen für zukünftige Generationen von Hochvoltbatterien entwickelt und in einer kleinen Zahl hergestellt. „Die beste Batteriezelle aus dem BCCC wird im Parsdorfer Cell Manufacturing Competence Center (CMCC) auf einer Pilotlinie in Richtung Serienprozess skaliert“, erklärt das Unternehmen.

Das Recycling der Überschüsse aus der Parsdorfer Pilotfertigung erfolge nach seiner Fertigstellung im neuen Kompetenzzentrum in Kirchroth. Die dort gewonnenen Rohstoffe würden dann wieder in der Zellproduktion in Parsdorf eingesetzt. So blieben die Wege zwischen allen Kompetenzzentren kurz und wertvolle Rohstoffe gingen nicht verloren. Damit markiere das CRCC nach BCCC und CMCC einen weiteren Schritt in der Batteriezellstrategie der BMW Group Richtung Kreislaufwirtschaft.