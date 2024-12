Stellantis und CATL investieren bis 4,1 Mrd. Euro in Joint Venture für LFP-Batteriewerk in Spanien

Der europäische Autokonzern Stellantis und der chinesische Batteriehersteller CATL haben vereinbart, bis zu 4,1 Milliarden Euro in ein Joint Venture zu investieren. Das Gemeinschaftsunternehmen soll eine große europäische LFP-Batterieanlage (Lithium-Eisen-Phosphat) im spanischen Saragossa bauen. Das klimaneutrale Batteriewerk wird in mehreren Phasen und Investitionsplänen umgesetzt.

Die Anlage soll bis Ende 2026 am Stellantis-Standort Saragossa in Betrieb gehen. „Sie wird vorbehaltlich der Entwicklung des Marktes für Elektrofahrzeuge in Europa sowie der anhaltenden Unterstützung der Behörden in Spanien und der Europäischen Union eine Kapazität von bis zu 50 GWh erreichen“, heißt es. Das 50:50-Joint-Venture von CATL und Stellantis werde „das erstklassige LFP-Angebot von Stellantis in Europa stärken und es dem Autohersteller ermöglichen, hochwertigere, langlebigere und erschwinglichere batterieelektrische Pkw, Crossover und SUVs im B- und C-Segment mit mittleren Reichweiten anzubieten“.

Bereits im November 2023 hatten Stellantis und CATL eine unverbindliche Absichtserklärung für die lokale Lieferung von LFP-Batteriezellen und -Modulen für die Produktion von Elektrofahrzeugen in Europa unterzeichnet und eine Zusammenarbeit auf zwei strategischen Ebenen gestartet: der Erstellung einer Technologie-Roadmap zur Unterstützung der batterieelektrischen Fahrzeuge von Stellantis und die Identifizierung von Möglichkeiten zur Stärkung der Batterie-Wertschöpfungskette.

„Stellantis bekennt sich zu einer dekarbonisierten Zukunft“

„Stellantis bekennt sich zu einer dekarbonisierten Zukunft und nutzt alle verfügbaren fortschrittlichen Batterietechnologien, um seinen Kundinnen und Kunden wettbewerbsfähige Elektrofahrzeugprodukte anzubieten“, so John Elkann, Chairman von Stellantis. „Dieses wichtige Joint Venture mit unserem Partner CATL bringt eine innovative Batterieproduktion an einen Produktionsstandort, der bereits führend im Bereich sauberer und erneuerbarer Energie ist, und trägt so zu unserem 360-Grad-Nachhaltigkeitsansatz bei. Ich möchte allen Beteiligten danken, die an der Verwirklichung der heutigen Ankündigung beteiligt waren, einschließlich der spanischen Behörden für ihre anhaltende Unterstützung.“

„Das Joint Venture hat unsere Zusammenarbeit mit Stellantis zu neuen Höhen geführt. Ich bin überzeugt, dass unsere hochmoderne Batterietechnologie und unser hervorragendes operatives Know-how in Kombination mit der jahrzehntelangen Erfahrung von Stellantis in der Führung von Geschäften vor Ort in Saragossa für eine große Erfolgsgeschichte in der Branche sorgen wird“, sagt Robin Zeng, Chairman und CEO von CATL. „Das Ziel von CATL ist es, CO2-freie Technologien in aller Welt zugänglich zu machen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren Partnern weltweit durch innovativere Kooperationsmodelle.“

CATL bringe mit seinen beiden Werken in Deutschland und Ungarn, die bereits in Betrieb sind, modernste Batteriefertigungstechnologie nach Europa. Die spanische Anlage werde die Fähigkeiten des Unternehmens zur Unterstützung der Klimaziele der Kunden verbessern und das Engagement für die Förderung der Elektromobilität und der Antriebswende in Europa und global weiter unterstreichen.

Stellantis verwendet eigenen Angaben nach einen Dual-Chemie-Ansatz – Lithium-Ionen-Nickel-Mangan-Kobalt (NMC) und Lithium-Eisen-Phosphat (LFP) –, um alle Kunden zu bedienen und Batteriezellen- und Batteriepack-Technologien zu erforschen. Die Transaktion mit CATL soll voraussichtlich im Laufe des Jahres 2025 abgeschlossen werden und unterliegt den üblichen regulatorischen Bedingungen.