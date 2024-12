Globus eröffnet „größten Schnellladepark im deutschen Lebensmitteleinzelhandel“

An der Globus-Markthalle in Eschborn im südhessischen Main-Taunus-Kreis findet sich künftig der den Angaben nach größte E-Auto-Schnellladepark im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Ermöglicht wird dies in Kooperation mit der EnBW und Tesla. Es stehen 40 Schnellladepunkte der EnBW sowie 12 Supercharger von Tesla zur Verfügung.

„Wir freuen uns, unseren Kunden in Eschborn und der Region einen neuen Service anbieten zu können. Mit der Vielzahl an Schnellladepunkten besteht die Möglichkeit, das Laden des E-Autos immer sicher und einfach mit einem Einkauf in unserer Markthalle zu verbinden. So wird das Vollladen in den Alltag integriert“, so Globus-Geschäftsleiter Steffen Stoldt. Der Schnellladestandort sei auch für größere Elektrofahrzeuge wie Sprinter oder Pkw mit Anhängern geeignet.

Gemeinsam mit der EnBW und Tesla errichte man bereits bis zum Jahresende an über 30 Markthallen-Standorten Ladeparks, so Globus. „Wir eröffnen damit für viele Kunden die Chance, elektrisch zu fahren, ohne zu Hause eine Lademöglichkeit zu haben“, wirbt Nils Behrens, Leiter Tanken & Waschen, der das Projekt bei Globus betreut. Mit den mehr als 800 HPC-Ladepunkten (High Power Charging) erhöhe sich der bundesweite Bestand an Schnellladepunkten im ersten Schritt um über vier Prozent. Im Endausbau werde Globus seinen Kunden bis zu 5.000 Ladeplätze anbieten.

Deutschlandweit entstehen bei Globus laut dem Unternehmen bis Jahresende mindestens 800 neue Schnellladepunkte und damit das größte Ladeangebot im deutschen Lebensmitteleinzelhandel.

Pro Standort stünden zukünftig bereits zum Start oftmals mehr als 12 Ladepunkte mit einer Ladeleistung von bis zu 300 Kilowatt bereit. Währenddessen könnten die Kunden ihren Lebensmitteleinkauf in der Globus-Markthalle erledigen oder eine Snackpause im Globus-Restaurant einlegen. Bezahlt werden kann über alle gängigen Zahlarten, wie über die Tesla- oder EnBW-mobility+-App sowie die meisten Ladekarten. Für registrierte Globus-Kunden sind weitere Vorteile, etwa ein Laderabatt analog zum gewohnten Programm „Globus Tankeschön“ über die Mein-Globus-App, in Planung.