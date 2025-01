BMW Panoramic iDrive feiert in Neue-Klasse-Elektroautos Premiere

BMW präsentiert das zukünftige Fahr- und Nutzererlebnis seiner Kunden auf der Messe CES 2025 in Las Vegas. Erstmals erlebbar zeigen die Bayern die seriennahe Ausführung des neuen BMW iDrive mit seinem Herzstück, dem BMW Panoramic Vision. Die Software-Basis bildet das neue BMW Operating System X. Einzug hält dieses System in alle neuen BMW-Modelle ab Ende 2025.

„High-Tech trifft auf hoch-intuitive Bedienung – ins neue BMW Panoramic iDrive fließt ein Vierteljahrhundert Pionierrolle und Technologieführerschaft beim Bedienkonzept ein“, sagt Frank Weber, Mitglied des Vorstands der BMW AG, verantwortlich für Entwicklung. „Grundlage ist das neue BMW Operating System X. Damit machen wir eines der weltweit besten und umfassendsten Infotainment-Systeme noch leistungsfähiger und definieren erneut den Industriestandard in der multimodalen Interaktion. Ab dem ersten Serienmodell der Neuen Klasse Ende dieses Jahres wird das neue BMW Panoramic iDrive integraler Bestandteil aller künftigen BMW-Modelle sein.“

Die „Neue Klasse“ ist BMWs Zukunftsplattform für Elektroautos. Als Erstes werden ein SUV und eine Limousine für das Mittelklassesegment starten, weitere Baureihen auf der Architektur sollen folgen.

„Perfekte Fahrerorientierung im Stil von BMW“

Für das neue iDrive verschmelzen vier zentrale Elemente zu einem Anzeige- und Bediensystem: BMW Panoramic Vision, BMW 3D Head-Up Display, Zentral Display und Multifunktionslenkrad.

Das BMW Panoramic Vision, ein von BMW neu entwickeltes Head-Up Display-Konzept zur Projektion von Inhalten, spiegelt sichtbare Informationen von A-Säule zu A-Säule auf einen Schwarzdruck im unteren Bereich der Windschutzscheibe. Diese Informationen sind für alle Insassen sichtbar. Die wichtigsten Fahrinformationen werden direkt in der Sichtachse des Fahrers auf der linken Seite des BMW Panoramic Vision, oberhalb des Lenkrades projiziert. Die Inhalte in der Mitte und im rechten Bereich des BMW Panoramic Vision kann der Fahrer über das Zentral Display personalisieren. Die Integration des BMW Panoramic Vision erzeugt ein räumlich wirkendes Bild bei Fahrer und Insassen.

Im unmittelbaren Sichtbereich des Fahrers liefert das neue optionale BMW 3D Head-Up Display oberhalb des BMW Panoramic Vision erstmals integrierte Anzeigen für Navigation und automatisiertes Fahren. Die Darstellung der Inhalte im BMW Panoramic Vision und BMW 3D Head-Up Display sind aufeinander abgestimmt.

Auf dem Zentral Display sorge die bekannte und weiterentwickelte Menüstruktur mit QuickSelect für eine optimale Bedienung der Funktionen und Inhalte per Touch, heißt es. Die Bedienung sei sehr leicht und komfortabel, da das Zentral Display nah und ergonomisch ideal am Lenkrad positioniert sei. Die ausgewählten Inhalte (Widgets) für das BMW Panoramic Vision können über das Zentral Display mittels Wischbewegung auf das BMW Panoramic Vision übertragen werden. Möglich sind bis zu sechs Widgets, deren Anordnung im BMW Panoramic Vision personalisierbar sind.

Das neue Multifunktionslenkrad setzt auf das BMW-Konzept Shy-Tech, bei dem Funktionen bei Verfügbarkeit durch Illumination der Tasten hervorgehoben werden. Es dient dabei als primäres physisches Bedienelement, dessen Tasten ein aktives haptisches Feedback geben. Eine reliefartige Oberfläche der Tasten sorgt für Orientierung und ermöglicht die Bedienung mit der Hand, ohne den Blick von der Straße abwenden zu müssen. Die Anordnung der Tasten folgt dem bekannten Prinzip, nach dem die Funktionen der Fahrassistenz auf der linken Seite des Lenkrades zu finden sind, die der Steuerung von Inhalten auf der rechten Seite.

„Mit der Kombination dieser vier Elemente wird der markentypische Ansatz ‚Hands on the Wheel, Eyes on the Road‘ neu interpretiert, so das Unternehmen. „BMW setzt mit diesem Konzept den Maßstab für Fahrerorientierung und präsentiert eine einzigartige Form der intuitiven, komfortablen und ergonomisch optimierten Bedienung. Mit dem BMW Panoramic iDrive bekommt der Fahrer immer die richtige Information, am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Das System führt das Konzept der optimalen Kombination aus analogen und digitalen Bedienelementen mit Schaltern; Knöpfen; per Touch oder Sprache fort.“

Es gibt haptische Schalter für Scheibenwischer, Blinker, Seitenspiegel, Lautstärkenregelung, Gangwahlschalter oder Fensterenteiser. Andere Funktionen sind optimiert für den Gebrauch per Touch und Sprache beziehungsweise per Multifunktionslenkrad, wie Telefonie, Mediensteuerung, Navigation, assistiertes Fahren, Personalisierung von Anzeigen, Auswahl der MyModes und mehr.

„Das Gesamtkonzept des neuen BMW Panoramic iDrive mit Operating System X wird durch einen großen Technologiesprung ermöglicht.“, sagt Stephan Durach Senior Vice President Connected Company BMW Group. „Es bietet intuitive Bedienung, emotionsstarke Fahrerlebnisse und individuelle Personalisierung. Das neue BMW Panoramic iDrive mit Operating System X zeigt das Potential eines Software Defined Vehicles.“

Zum ganzheitlichen Erlebnis des BMW Panoramic iDrive trage auch das neue Sounderlebnis „HypersonX“ in den Modellen der Neuen Klasse bei, erklärt das Unternehmen. Entwickelt vom BMW Group Sound Design Studio umfasse es 43 Klangzeichen sowie besondere Fahrsounds für den Personal und den Sport Mode. „Das mehrdimensionale Klangspektrum passt die Sounds präzise an die Fahrsituation an und sorgt damit für eine emotionale Interaktion zwischen Fahrer und seinem BMW.“