Polestar will 2025 profitabel werden, Kompakt-SUV aus Europa geplant

Der chinesisch-schwedische Elektroautobauer Polestar hat eine aktualisierte Unternehmensstrategie vorgestellt. Der Geschäftsplan sieht für 2025 bis 2027 ein durchschnittliches jährliches Wachstum des Einzelhandelsvolumens zwischen 30 und 35 Prozent und ein positives bereinigtes EBITDA im Jahr 2025 vor. Ab 2026 werden weitere Verbesserungen der Marge, der Fixkosten und des Betriebskapitals angestrebt. 2027 soll ein positiver freier Cashflow nach Investitionen folgen.

Michael Lohscheller, der neue CEO von Polestar: „Wir bauen auf der starken Marke Polestar auf, in deren Mittelpunkt Design und Performance stehen … Wir beschleunigen unsere Expansion im Einzelhandel und die kommerzielle Transformation. Gleichzeitig passen wir unser künftiges Modellportfolio an und reduzieren unsere Kosten deutlich. Wir sind überzeugt, dass 2025 das stärkste Jahr in der Geschichte von Polestar sein wird, sowohl in Bezug auf das Volumen als auch auf die Finanzen.“

Der chinesische Mutterkonzern Geely wird laut einer Mitteilung die Entwicklung und die Umsetzung der Strategie von Polestar „weiterhin unterstützen und eng mit Polestar zusammenarbeiten, um zusätzliche Eigen- und Fremdfinanzierung zu sichern“. Polestar bleibe ein wichtiger globaler Vermögenswert des Konzerns und das neue Führungsteam ergreife die richtigen Maßnahmen, um die Marke zu einem erfolgreichen globalen Unternehmen zu machen.

Polestar 5 kommt 2025, Produktion des Polestar 7 in Europa

Nach der Mittelklasse-Limousine Polestar 2 als Erstlingswerk und dem Start der Auslieferungen des SUV Polestar 3 und Crossovers Polestar 4 soll in der zweiten Jahreshälfte 2025 der Verkaufsstart der Sportlimousine Polestar 5 erfolgen. Der 4-sitzige „Hochleistungs-Grand-Tourer“ basiert auf einer von Polestar entwickelten neuen Aluminium-Plattform. Er wird auch der erste Polestar, der die 800-Volt-Technologie nutzt.

Polestar kündigte an, dass das Modell Polestar 7 ein Premium-Kompakt-SUV sein werde. „Mit seinem kontinuierlich erweiterten Produktportfolio bekräftigt Polestar seine Position als wirklich globale Premium-EV-Marke“, so das Unternehmen. Der Polestar 7 soll in Europa gebaut werden. Ab dem Polestar 7 will das Unternehmen über die Zeit schrittweise von einem Multi-Plattform-Ansatz zu einer einzigen Architektur übergehen, um Komplexität, Kosten und Investitionen zu reduzieren.

Aktives Verkaufsmodell & kommerzielle Expansion

Polestar beschleunigt seine Umstellung auf ein aktives Verkaufsmodell mit neuen Einzelhandelspartnern und weiteren Verkaufsflächen. Gemeinsam mit Partnern plant das Unternehmen, von 70 auf 130 in Europa und von 36 auf 57 Verkaufsflächen in Nordamerika zu expandieren. Der etablierte „Direct-to-Customer“-Online-Verkauf wird beibehalten.

Die Veränderungen im Polestar-Vertriebsmodell wirken sich offenbar bereits positiv aus: Der globale Einzelhandelsumsatz stieg im vierten Quartal 2024 um 5,3 Prozent und der Auftragseingang um 37,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Polestar 3 und Polestar 4 machten 56 Prozent des Auftragseingangs im vierten Quartal 2024 aus.

Die neue Marktexpansion von Polestar wird sich nun auf Frankreich konzentrieren, wo der Verkauf in diesem Jahr beginnen soll. Weitere Markterschließungen in Osteuropa, Asien und Lateinamerika sind ab 2026 geplant.

Steigender Verkauf von CO2-Zertifikaten & neues Energie-Geschäft

Für die Zukunft erwartet Polestar einen deutlich höheren Umsatzbeitrag aus dem Verkauf von CO2-Zertifikaten. Da die traditionellen Autobauer mit der Umstellung auf Stromer zu kämpfen haben, rechnet man in den kommenden Jahren mit einer wachsenden Nachfrage nach diesen Zertifikaten, die ab 2025 einen dreistelligen Millionenbetrag pro Jahr erreicht. Polestar hat bereits einen EU-CO2-Pool mit vier Autoherstellern für das Jahr 2025 gegründet, der noch Mercedes, Smart und das ebenfalls zu Geely gehörende Volvo umfasst.

Polestar führt „Polestar Energy“ in mehreren Schlüsselmärkten in Europa ein. Dieses neue Kundenangebot soll das Aufladen zu Hause intelligenter, effizienter und günstiger machen. Mit diesem Service sollen Kunden ihre Kosten für das Aufladen zu Hause um bis zu 30 Prozent senken können, indem sie die App Polestar Energy nutzen.

„Je mehr Polestar Fahrende über Polestar Energy laden und das Stromnetz unterstützen, desto mehr Vorteile erhalten sie“, erklärt das Unternehmen. „Der Service soll in der zweiten Jahreshälfte in weiteren Märkten folgen, wobei die Einführung von bidirektionalen Lademöglichkeiten in der Produktpalette von Polestar das Angebot noch attraktiver macht.“