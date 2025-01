Chinesische Investoren wollen laut Insider deutsche VW-Werke kaufen

China hat 2024 weniger Elektroautos, dafür aber mehr Plug-in-Hybridfahrzeuge exportiert. Das liegt insbesondere auch daran, dass die EU 2024 Strafzölle auf in der Volksrepublik gebaute Vollstromer eingeführt hat. Chinesische Anbieter wollen nun laut einem Bericht bestehende Werke in Deutschland kaufen.

Chinesische Investoren zeigen demnach Interesse an deutschen Automobilwerken, die vor der Schließung stehen. Besonders im Fokus stehen laut der Nachrichtenagentur Reuters die Volkswagen-Standorte in Osnabrück und Dresden. Der deutsche Autobauer prüft derzeit alternative Nutzungsmöglichkeiten für diese Standorte, die im Rahmen einer Kostensenkungsmaßnahme stillgelegt werden sollen.

Ein Vertrauter der chinesischen Regierung sagte Reuters: „Durch den Kauf einer Fabrik könnte China seinen Einfluss in Deutschlands renommierter Automobilindustrie ausbauen, wo einige der ältesten und renommiertesten Automarken beheimatet sind.“ Mit einem Werk in Deutschland könnten die Unternehmen die neuen EU-Zölle auf E-Autos umgehen und damit den Druck auf europäische Hersteller erhöhen.

Volkswagen will das Werk in Dresden, das derzeit den elektrischen ID.3 produziert, noch 2025 schließen. In Osnabrück soll die Produktion des T-Roc Cabrios bis 2027 auslaufen. Insgesamt sind 340 Beschäftigte in Dresden und 2.300 in Osnabrück betroffen. Laut einem mit dem Autobauer vertrauten Banker könnten die Werke jeweils 100 bis 300 Millionen Euro einbringen.

Laut einer mit den Überlegungen des Konzerns vertrauten Person sei „VW bereit, das Werk in Osnabrück an einen chinesischen Käufer zu verkaufen“, heißt es. Ein Unternehmenssprecher erklärte: „Wir setzen uns dafür ein, eine Weiterverwendung des Geländes zu finden. Ziel muss eine tragfähige Lösung sein, die die Interessen des Unternehmens und der Beschäftigten berücksichtigt.“

Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums sagte gegenüber Reuters: „China hat eine Reihe von Öffnungsmaßnahmen eingeführt, um neue Geschäftsmöglichkeiten für ausländische Unternehmen zu schaffen. Es bleibt zu hoffen, dass auch die deutsche Seite aufgeschlossen bleibt und ein faires, gerechtes und diskriminierungsfreies Geschäftsumfeld für Investitionen chinesischer Unternehmen schafft.“

Die EU hat die Strafzölle eingeführt, weil es China unfaire Wettbewerbsvorteile durch die umfangreiche Subvention seiner Autohersteller vorwirft. Unternehmen der Volksrepublik suchen daher derzeit nach Standorten in Europa, um die höheren EU-Zölle zu umgehen. So plant der Stromer-Riese BYD eine Fabrik in Ungarn, Leapmotor arbeitet mit dem europäischen Autokonzern Stellantis in Polen zusammen. Und Chery Auto will in einem früheren Nissan-Werk in Spanien Elektrofahrzeuge herstellen.

Berichten zufolge haben chinesische Investoren bereits verschiedene europäische Werke besichtigt, darunter das Ford-Werk in Saarlouis und das Audi-Werk von Volkswagen in Brüssel.