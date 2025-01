Stellantis lockt Händler mit Verkaufsbonus für Elektroautos

Stellantis muss wie andere Autobauer in diesem Jahr den Verkauf von lokal emissionsfreien Elektroautos deutlich erhöhen, um nicht millionenschwere Strafzahlungen wegen zu hoher CO2-Flottenwerte an die EU leisten zu müssen. Dabei soll insbesondere der Handel helfen.

Statt spürbare Preissenkungen für E-Autos setze der 14-Marken-Konzern auf besonders hohe Anreize für seine Handelspartner, wenn diese E-Modelle verkaufen. Das sagte laut der Automobilwoche der ranghöchste Stellantis-Manager in Europa, Chief Operating Officer Jean-Philippe Imparato, am Rande der Motorshow Brüssel.

„Wir müssen in diesem Jahr deutlich mehr E-Fahrzeuge verkaufen. 2024 waren etwa zwölf Prozent aller Verkäufe in der EU ein E-Auto, ich brauche aber 21 Prozent, um keine Bußgelder an die EU-Kommission entrichten zu müssen. Und ich sage Ihnen: Ich habe keine Absicht, das zu tun“, so Imparato in einer Runde mit Journalisten.

Es werde einen „Leistungsbonus“ für Händler geben, die sich beim Elektroauto-Verkauf ins Zeug legen, kündigte Imparato an. Die Händler würden dann „ungefähr“ doppelt so viel an einem E-Auto verdienen wie an einem Verbrenner. „Sie helfen mir, ich helfe Ihnen – das ist das Prinzip“, sagte der Europachef.

Stellantis lehnt Preisdumping ab

An der Preisschraube werde der Autokonzern vorerst nicht drehen. „Wir haben keine Panik wegen einiger Hersteller, die die Preise senken“, so Imparato. „Es ist unmöglich, ein Auto für 49 Euro (Leasingkosten pro Monat) anzubieten.“ Stromer sollen aber preislich zumindest so attraktiv wie Verbrenner werden: „Wir werden das Batterie-Elektroauto auf dem gleichen Preislevel wie die Verbrenner repositionieren.“ Das hänge jedoch von der Reife eines Marktes für die E-Mobilität ab.

Beim Erfüllen der CO2-Ziele der EU hilft Stelltantis die neue Konzernbeteiligung Leapmotor. Gemeinsam mit den Chinesen bringt man erschwingliche Elektroautos und Plug-in-Hybride nach Europa. „Leapmotor ist mein bester Freund“, sagte Imparato. Schließlich könne in Bezug auf die CO2-Rechnung mit dem Verkauf eines einzigen reinen Stromers die Zulassung von vier Verbrennermodellen ausgeglichen werden.

Einen Verkaufsstopp für einige Verbrennermodelle, die besonders hohe CO2-Emissionen haben, will Imparato vermeiden: „Ein Modellstopp wäre wirklich die absolut letzte Maßnahme, die wir ergreifen würden.“ Das letzte Wort im Autohaus sollten immer die Kunden haben und nicht die Hersteller oder die Regulierungsbehörden.

Die Regierung sollte die Transformation zum E-Auto unterstützen, findet der Stellantis-Manager. „Aber ein guter Grund zum Wechsel sollten ein dichtes Ladenetz sein, kurze Ladezeiten und günstige Stromtarife. Wenn die Regierungen diese Fragen lösen, dann haben wir alle keine Probleme mehr mit der Elektromobilität.“