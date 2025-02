Bosch-Chef warnt vor zu schneller Transformation zur Elektroauto-Industrie

Mit Bosch hat der weltweit größte Zulieferer der Autoindustrie 2024 ein Drittel weniger Gewinn vor Zinsen und Steuern gemacht. Das lag insbesondere am gehemmten Wachstum der Weltwirtschaft sowie „erheblichen Marktverzögerungen“ in den Bereichen nachhaltiger Technologien wie E-Mobilität. Der CEO bekräftigte vor diesem Hintergrund die Forderung, nicht so schnell auf Abstand vom Verbrenner zu gehen.

Das Unternehmen „konnte sich im Branchenvergleich noch respektabel behaupten“, meinte Bosch-Chef Stefan Hartung. Gleichzeitig räumte er ein, dass die Schwaben ihre Ziele verfehlten. Man sei nicht zufrieden, habe die für 2024 angestrebte Wachstumsrate von fünf bis sieben Prozent nicht erreicht. Der Umsatz ging 2024 um ein Prozent auf 90,5 Milliarden Euro zurück. Verluste haben aber keine von Boschs Sparten gemacht. „Unsere Technologien für die Mobilität von morgen und das Zuhause der Zukunft bleiben für uns wichtige Wachstumsfelder“, unterstrich Hartung.

Bei dem süddeutschen Konzern hält man jedoch eine schnelle Überprüfung des „Verbrennerverbots“ in der EU für angebracht, um eine Abwanderung dieser Industrie aus Europa noch abzuwenden. In vier bis fünf Jahren brauche man nicht mehr zu schauen, was dann noch von dieser Branche in Europa übrig bleibe. „Da ist davon nichts mehr in Europa“, zitieren die Stuttgarter Nachrichten Hartung.

Eine Politik, die voll auf Elektrofahrzeuge setze, müsse viele Probleme lösen, die bei einem breiteren Technologiemix nicht aufträten. Dazu gehöre, dass es in Europa Regionen gebe, die Strom fast nur aus fossilen Energieträgern produzierten. Es braucht laut Hartung weitere Technologien – er verwies auf die Brennstoffzelle, auf Plug-In-Hybride, deren Verbrenner mit Kraftstoff aus Bio-Abfällen angetrieben wird, sowie auf technologische Fortschritte beim Wasserstoff-Verbrennungsantrieb.

Dass Elektroautos in Europa schwächeln, führt der Bosch-Boss nicht nur auf die Rücknahme der staatlichen Kaufprämie in Deutschland Ende 2023 zurück. Die Verbraucher seien auch weiter kritisch gegenüber Stromern eingestellt und es fehlten Angebote im Kompaktsegment. Die Entwicklung bremse auch die Markteinführung komplett neuer Fahrzeugplattformen und damit auch von neuen digitalen Technologien. Beides wachse in China angesichts der stark steigenden E-Auto-Produktion sehr zügig.