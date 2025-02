ADAC-Präsident fordert Ladestrom-Preisinfos wie an Tankstellen

Der Präsident des Automobil-Clubs ADAC ist für eine gut sichtbare Preisinformationen an öffentlichen Elektroauto-Ladestationen. „Wir brauchen dringend eine Vergleichbarkeit von Preisen so wie wir das auch beim Tanken kennen. Es gibt keinen erkennbaren Grund dafür, dass es so etwas nicht gibt“, sagte Christian Reinicke der Berliner Morgenpost.

Der ADAC-Chef forderte, dass man an der Ladesäule erkennen könne, wie hoch der Strompreis ist. „Dann würden E-Autofahrer auch mal spontan, wenn es gerade günstig ist, zum Laden fahren.“ Der Präsident von Europas größtem Mobilitätsclub sagte zudem: „Der Ladepreis für den Strom ist viel zu hoch und wird absehbar auch eher nicht sinken. Die Politik muss alles dafür tun, dass die Ladestrompreise für Verbraucher günstiger werden.“

Helfen könnte laut Reinicke eine sogenannte Markttransparenzstelle wie bei Spritpreisen, angesiedelt ist diese beim Bundeskartellamt. Autofahrer können sich so zum Beispiel per App jederzeit über die Kraftstoffpreise informieren. „Das ist ein einfaches Instrument, das Verbraucherinnen und Verbraucher kennen. Und das würde automatisch zu einem Wettbewerb unter den Anbietern und auch zu günstigeren Ladepreisen führen.“

Mit Blick auf den Ausbau des Ladenetzes mahnte der Funktionär schnellere Fortschritte an. Gut sei der Ausbauzustand an Autobahnen, aber zum Beispiel in Mehrfamilienhäusern gebe es große Probleme. „Da höre ich zum Teil von Angeboten, wo Wohnungsbesitzer monatlich 50 bis 75 Euro an die Stadtwerke zahlen sollen – nur, um die Möglichkeit zu haben, laden zu können. Da sind die Strompreise noch nicht eingerechnet“, sagte Reinicke. „Nur aus Klimaschutzgründen werden sich Verbraucher kein E-Auto kaufen, zumal dann nicht, wenn sowohl der Anschaffungspreis als auch der Betrieb im Zweifel teuer ist.“

In Deutschland ist die Nachfrage nach E-Autos im vergangenen Jahr eingebrochen. Das wird insbesondere auf die abrupte Einstellung der staatlichen Kaufprämie Ende 2023 zurückgeführt. „Verlässlichkeit und Vertrauen in politisches Handeln sind wichtig. Und dann so eine Kaufprämie mal eben übers Wochenende aufzukündigen, war ein schwerer Fehler. Das darf nicht noch einmal passieren“, so der ADAC-Präsident.

Die Politik müsse dafür sorgen, dass ein klares, planbares und voraussehbares Umfeld geschaffen werde, indem E-Mobilität in den Markt kommen könne „Das bedeutet, verlässliche Ladeinfrastruktur in der Fläche zu schaffen, aber auch Verlässlichkeit in Bezug auf die Preise“, forderte Reinicke.