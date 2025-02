Lynk & Co 08: Plug-in-Hybrid mit 200 Kilometer E-Reichweite kommt nach Europa

Die zum chinesischen Geely-Konzern gehörende Marke Lynk & Co bringt den 08 Plug-in-Hybrid nach Europa. Das in der Volksrepublik bereits gestartete teilelektrische SUV-Modell bietet eine besonders hohe rein elektrische Reichweite von 200 Kilometern nach WLTP-Norm.

Mit dem 4,8 Meter langen 08 steigt Lynk & Co in das umkämpfte D-SUV-Segment ein und erweitert damit das eigene Produktportfolio. Die Gesamtreichweite von über 1.100 Kilometern und die Gleichstrom-Schnellladung (DC), die das Akkupaket in 33 Minuten von 10 auf 80 Prozent bringe, machten das Modell „zur perfekten Wahl für den Alltag, aber auch für längere Reisen“ wirbt der Anbieter.

„Der Lynk & Co 08 ist ein bahnbrechender Meilenstein für unsere Marke. Es ist ein leistungsstarker, eleganter und effizienter SUV, der ein außergewöhnliches Fahrerlebnis bietet. Mit seiner erweiterten elektrischen Reichweite schließt der 08 die Lücke zur vollständigen Elektromobilität“, sagt Nicolas López Appelgren, CEO von Lynk & Co International.

Parallel dazu beschleunigt Lynk & Co seine europäische Wachstumsstrategie. 2025 will die Marke ihre Präsenz bei ausgewählten Handelspartnern ausbauen und so den Zugang zu ihren Fahrzeugen in wichtigen Märkten erleichtern. Mit dem 08 bringt Lynk & Co das dritte Modell nach Europa und plant, im Laufe des Jahres in weitere europäische Märkte zu expandieren.

Schon verfügbar ist das 4,5 Meter lange Plug-in-Hybrid-SUV 01, neu ist mit dem etwa gleich großen 02 das erste Elektroauto der Marke hierzulande. Die hier angebotenen Modelle von Lynk & Co teilen sich wie der jetzt ebenfalls nach Europa kommende 08 die Plattform mit den Volvo-Fahrzeugen XC40 beziehungsweise C40 sowie dem Polestar 2. Alle Marken sind Teil der chinesischen Geely-Gruppe.

Der 08, erhältlich in den zwei Ausstattungslinien Core und More, soll im Juni 2025 in Europa starten. Kunden können das Fahrzeug über Händler, direkt auf der Website oder in den lokalen „Clubs“ erwerben, zu Preisen ab 55.995 Euro.