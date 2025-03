AutoScout24-Auswertung: Tesla Model 3 bleibt beliebtestes gebrauchtes E-Auto

Während Tesla im Neuwagengeschäft zurzeit massiv Marktanteile verliert, ist davon auf dem Gebrauchtwagenmarkt auf AutoScout24 (noch) nichts zu spüren. Das Gegenteil ist laut dem eigenen Angaben nach europaweit größten Online-Automarkt der Fall.

Gemessen an der Verbrauchernachfrage bleibt demnach die Mittelklasse-Limousine Tesla Model 3 weiterhin – wie auch schon in der Gesamtjahresbetrachtung 2024 – das beliebteste gebrauchte Elektroauto Deutschlands. Wie die Top 5 der beliebtesten Gebrauchten mit Elektroantrieb zeigt, schafft es mit dem mittelgroßen SUV Model Y ein weiterer Tesla in die Bestenliste vom Februar 2025.

Gebrauchte E-Autos allgemein verzeichneten zuletzt einen positiven Nachfragetrend, wenn auch weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Die Preise legen aktuell wieder leicht zu. So kostet ein gebrauchter Elektrischer im Februar durchschnittlich 30.460 Euro – das sind 0,5 Prozent mehr als im Februar 2024 und knapp 3 Prozent mehr als im Vormonat. Wie das Top-5-Ranking zeigt, verbilligen sich gerade die begehrtesten Stromer gegen den Trend. Das größte Sparpotenzial haben Käufer ausgerechnet beim E-Auto-Primus: 30.934 Euro kostet ein gebrauchtes Tesla Model 3 aktuell im Schnitt – damit zahlen Kunden fast 17 Prozent weniger als vor einem Jahr.

„Was gemeinhin als ‚Elon-Effekt‘ bezeichnet wird, muss in zwei Phasen unterteilt werden. Der erste Elon-Effekt, den wir in der Vergangenheit bereits öfter erwähnt haben, meint die damaligen unerwarteten Rabattaktionen von Musk auf Tesla-Neuwagen, die auch unmittelbaren Einfluss auf den Gebrauchtwagenmarkt hatten. Die Rabatte haben den beispiellosen Preisverfall, der nach den Höchstpreisen im Sommer 2022 einsetzte und den wir bei gebrauchten Stromern generell beobachten konnten, noch zusätzlich befeuert“, sagt Stefan Schneck, Vertriebschef Deutschland bei AutoScout24. „Der Elon-Effekt 2.0, der sich auf Musks aktuelles politisches Engagement und seinen Imagewandel bezieht, hat dagegen – im Gegensatz zu den einbrechenden Neuwagenverkäufen – noch keinen Einfluss auf den Gebrauchtwagenmarkt. Wie das Beliebtheitsranking eindrücklich zeigt.“

Der Wertverfall gebrauchter Elektroautos lässt sich am Tesla Model 3 mustergültig im Zeitverlauf nachzeichnen: So kostete es in der Spitze im August 2022 55.129 Euro, im Februar 2023 durchschnittlich 46.167 Euro, vor einem Jahr waren es nur noch 37.149 Euro – und seitdem haben die Fahrzeuge nochmals 16,7 Prozent an Wert verloren. Im Februar 2025 inserierten Händler auf AutoScout24 das Model 3 somit für einen durchschnittlichen Angebotspreis von 30.934 Euro. Das sind fast 44 Prozent weniger als zu Höchstwerten.

Gründe für E-Auto-Wertverfall sind vielfältig

Die Gründe für den Wertverfall gebrauchter Elektroautos in den vergangenen Jahren sind vielfältig und gehen bei Tesla nicht nur auf die damaligen Neuwagen-Rabattaktionen zurück. „Wie auch bei anderen Elektrischen spielt die anhaltende Verunsicherung der Verbraucher gegenüber der Technologie eine entscheidende Rolle für die schwache Nachfrage. Auch aggressive Neuwagen-Leasingraten, die das E-Leasing gegenüber dem Gebrauchtwagenkauf attraktiver machten, hatten einen Einfluss“, so Schneck.

Gerade bei den beliebtesten E-Autos der Deutschen kommt ein weiteres, wichtiges Kriterium hinzu: die zunehmende Überalterung des Angebots. Schneck: „Die Modelle gehören zu denen, die schon vergleichsweise lang auf dem Markt erhältlich sind. Entsprechend errechnet sich der Durchschnittspreis von Jahr zu Jahr zunehmend auch auf der Basis älterer und damit günstigerer Fahrzeuge. Während der allgemeine Durchschnittspreis für Gebrauchte mit Elektromotor seit Februar vergangenen Jahres wieder um 0,5 Prozent gestiegen ist, sind die Preise für die beliebtesten Stromer weiter im Rückwärtsgang unterwegs.“

Das zeigt sich auch am Kleinwagen Renault Zoe, der sich in der aktuellen Top 5 auf dem zweiten Platz behauptet. Durchschnittlich verlangen Händler im Februar dieses Jahres 13.787 Euro für ein entsprechendes Auto – das sind 15,2 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. In die Berechnung fließen einerseits junge Fahrzeuge von Anfang 2024 ein, für die Händler Angebotspreise von über 35.000 Euro veranschlagen. Gleichzeitig finden sich auf AutoScout24 aber auch Modelle mit einer Erstzulassung vom März 2013 und 140.000 Kilometern Laufleistung, die für rund 4.000 Euro zum Verkauf stehen. Da Renault die Produktion des Zoe im März 2024 eingestellt hat, nimmt der Bestand älterer Fahrzeuge tendenziell zu, was die Durchschnittspreise weiter senken und die Beliebtheit weiter steigern sollte.

Bronze im Rennen der beliebtesten Stromer erhält VW mit dem Kompaktwagen VW ID.3. Keines der auf AutoScout24 angebotenen Fahrzeuge ist daher älter als fünf Jahre. Das macht den ID.3 zu einem vergleichsweise jungen Vertreter unter den beliebtesten E-Autos. Gleichwohl ist er mit einem Durchschnittspreis von aktuell 24.299 Euro (-11,7 % im Vergleich zum Vorjahresmonat) das zweitgünstigste Modell im Ranking. Im Zweijahresvergleich muss er mit einem Minus von 35 Prozent (13.107 Euro) den größten prozentualen Wertverlust unter den fünf betrachteten Modellen hinnehmen.

Der Volkswagen-Konzern bringt neben dem ID.3 ein weiteres Modell über die Ziellinie. So belegt der als Limousine und Kombi erhältliche Porsche Taycan trotz eines Durchschnittspreises von 85.570 Euro (-15,4 % zum Vorjahresmonat) den vierten Platz unter den gefragtesten Stromern Deutschlands. Im Februar 2023 wurden dafür noch 120.094 Euro aufgerufen – eine Preisreduktion von 28,6 Prozent (34.524 Euro) innerhalb von zwei Jahren.

Nur etwa halb so viel wie für einen Taycan mussten Fans des fünftplatzierten Tesla Model Y im Februar 2025 auf die Händlertheke legen. Durchschnittlich 40.762 Euro werden aktuell für das SUV fällig – und damit rund 7.000 Euro (-13,7 Prozent) weniger als im Vergleichsmonat vor einem Jahr und knapp 18.000 Euro (-30,6%) weniger als noch vor zwei Jahren.