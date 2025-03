Tesla: In Deutschland nur noch V3- und V4-Supercharger im Einsatz

Mittlerweile verfügen alle 250 unternehmenseigenen Schnelllade-Standorte von Tesla in Deutschland über „Supercharger“ der beiden neuesten Technikgenerationen. Dadurch können die Batterien von Elektroautos des US-Herstellers und anderer Marken hierzulande überall mit bis zu 250 kW aufgeladen werden.

Tesla baut sein eigenes Ladenetz seit 2012 auf, seit 2014 auch in Deutschland. Anfangs war es nur für eigene Kunden zugänglich, mittlerweile können an fast allen Superchargern auch Elektroautos anderer Hersteller andocken. Im letzten Jahr wurde die vierte Generation der Schnellladesäule eingeführt. Mit den jüngsten V4-Geräten (Artikelbild) sind derzeit wie mit den zuvor entwickelten V3-Schnelladern bis zu 250 kW möglich, mit noch älteren V2-Ladern sind es 150 kW.

Nach der aktuellen Meldung gibt es nun an allen 250 Standorten in Deutschland nur noch Schnelllader mit einer Leistung von bis zu 250 kW. Damit sind hier exklusiv Supercharger der dritten und vierten Generation im Einsatz. In den vergangenen Monaten hat Tesla in Deutschland 69 Standorte von V2- auf V4-Technologie aufgerüstet. Das betrifft insgesamt 640 Ladepunkte.

Die neuen V4-Säulen sind unter anderem höher, ohne Aussparung in der Mitte und haben ein längeres Ladekabel, das nun außen an der Ladesäule angebracht ist. Die maximale Ladeleistung kann nach Unternehmensangaben auf 350 kW erhöht werden, ist aber noch auf 250 kW begrenzt. Mehr unterstützen die hier von Tesla angebotenen Elektroautos Model 3, Model Y, Model S und Model X bisher nicht. Einige in Deutschland erhältliche E-Autos anderer Hersteller laden aber schon schneller.

Im November 2024 hat Tesla neue Schaltschränke für die V4-Supercharger vorgestellt, die deutlich schnellere Ladevorgänge mit bis zu 500 kW ermöglichen sollen. Der bisher nur in den USA auf die Straßen kommende Elektro-Lkw Semi kann damit sogar mit über einem Megawatt Strom in die Akkus ziehen. Bei den Pkw kann derzeit der ebenfalls nur in Amerika verkaufte Cybertruck mit über 300 kW am schnellsten laden.