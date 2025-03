Volkswagen könnte Elektro-Geländewagen auf Scout-Plattform realisieren

Volkswagen lässt in den USA die Traditionsmarke Scout wiederaufleben. Geplant sind Fahrzeuge mit Offroad-Fähigkeiten, die entweder rein elektrisch oder elektrisch mit Verbrenner als „Range Extender“ erworben werden können. Die für das Comeback der Marke entwickelte Technik könnte auch in anderen Regionen verwendet werden.

Für Scout werden derzeit ein SUV und ein Pick-up-Truck entwickelt, die auf einem maßgeschneiderten Leiterrahmen-Fahrgestell fahren. Scout Motors gehört zum Volkswagen-Konzern, ist aber unabhängig und als schnelles Start-up-Unternehmen mit Fokus auf fortschrittliche Technologie konzipiert.

Der Pick-up Terra und das SUV Traveler (Artikelbild) werden beide mit Elektro- und Range-Extender-Antrieben auf den Markt kommen. In letzterem Fall fungiert ein Verbrenner an Bord als Stromgenerator für die Batterie, um längere Reichweiten ohne Nachladen zu ermöglichen. Die beiden Modelle profitieren von der Software, die Volkswagen in seinem neuen Joint Venture mit dem US-Elektroauto-Start-up Rivian entwickelt. Terra und Traveler werden in einem neuen Werk in den USA gebaut und sollen dort etwa 2028 auf den Markt kommen.

Für die angepriesene hohe Geländegängigkeit der Fahrzeuge wird ein Leiterrahmen-Fahrgestell entwickelt. Der Technikchef von Scout, Burkhard Huhnke, sagte gegenüber Autocar, das Unternehmen biete „dem Volkswagen-Konzern die Möglichkeit zu beobachten, wie ein Start-up diese Herausforderungen annimmt“. Es gebe in der gesamten Gruppe keine sogenannte Body-on-Frame-Plattform, also müsse jemand damit anfangen. „Es gibt keine Karosserie wie diese, keine E-Autos wie diese, kein Fahrgestell wie dieses, also müssen wir bei Null anfangen.“

Zu den Herausforderungen für Scout sagte Huhnke: „Effizienz ist der Schlüssel. Ich habe die Herausforderung angenommen, ein weltweit führendes Forschungs-und-Entwicklungs-Unternehmen zu werden, sowohl was die Größe als auch die Kosten angeht. Das ist eine interessante Herausforderung, die auch von unseren Geldgebern geschätzt wird. Natürlich stehen wir unter Beobachtung.“

Huhnke ging laut Autocar nicht direkt auf das Interesse des Volkswagen-Konzerns an dem Leiterrahmen-Fahrgestell ein. Namentlich nicht genannte Quellen deuteten jedoch darauf hin, dass der Wunsch besteht, es für weitere Fahrzeuge zu nutzen. Angesichts der Zeitpläne für die Einführung der neuen Scout-Fahrzeuge dürften andere Modelle, die diese Plattform nutzen, frühestens in den frühen 2030er-Jahren erscheinen.

VW hat Berichten zufolge vor einigen Jahren einen Elektro-Geländewagen erwogen, der auf einer Variante der bestehenden MEB-Plattform basieren sollte. Laut Autocar will man das Konzept wieder aufgreifen, das Scout-Fahrgestell wäre eine passende Lösung dafür. Auch die Tochter Audi könnte Interesse haben, damit einen Geländewagen zu realisieren. Die Scout-Fabrik in den USA ist Unternehmensangaben nach so konzipiert, dass Modelle für andere Marken des Volkswagen-Konzerns gebaut werden können.