The Mobility House Energy & Fenecon: Container-Großspeicher aus neuen E-Auto-Batterien

In Grevesmühlen in Mecklenburg-Vorpommern errichten Fenecon und The Mobility House Energy einen Großspeicher mit einer Kapazität von 48 MWh, analog zu einem Schwester-Projekt mit 8 MWh in NRW. Nach der Fertigstellung des örtlichen Umspannwerks soll der Stromspeicher im zweiten Halbjahr 2025 in Betrieb gehen. Zum Einsatz kommen ausschließlich neue, aber obsolet gewordene Antriebsbatterien aus Elektrofahrzeugen.

Bereits in der Vergangenheit haben Fenecon und The Mobility House Energy Batteriespeicherprojekte mit Fahrzeugbatterien realisiert. Das Containerkonzept von Fenecon ermöglicht es an den Standorten Iggensbach und Greenville (USA), unterschiedliche Fahrzeugbatterien „hochstandardisiert“ und in industrieller Fertigung in den stationären Betrieb zu integrieren.

„Viele dieser sehr hochwertigen und langlebigen Batteriepacks, die aufgrund von Modellwechseln, Überschussproduktionen oder verfehlter Auto-Absatzplanungen nicht im Fahrzeug verbaut werden, finden so einen nachhaltigen Einsatz im Sinne einer Kreislaufwirtschaft“, erklärt The Mobility House.

Optimierter Betrieb verlängert Batterieleben

Mithilfe selbstentwickelter Algorithmen würden die Stromspeicher so betrieben, dass sie sowohl netzdienlich als auch batterieschonend arbeiten, so The Mobility House. Das reduziere die Alterung der Batterien und maximiere deren Lebensdauer. Fenecon übernimmt Betrieb und Wartung des Speichers.

„In Deutschland werden aktuell jedes Jahr mehr nagelneue und hochwertige, aber leider obsolet gewordene Elektrofahrzeugbatterien, in den Schredder gekippt, als Batterien im Rahmen von Großspeichern installiert werden – die wiederum in der Regel neu produziert aus China hierherkommen. Unsere Mission und die unserer engagierten Partner und Kunden ist es, diese hochwertigen Batterien im Rahmen von Made-in-Germany Stationärspeichern im Energiemarkt zu nutzen und dabei die Eigenschaften dieser Batterien als Vorteile in Bezug auf Roundtrip-Effizienz oder Thermomanagement und damit geringeren Betriebskosten zu nutzen,” sagt Franz-Josef Feilmeier, CEO der Fenecon GmbH.

„Batteriespeicher sind ein unverzichtbarer Bestandteil des zukünftigen Strommarkts“, unterstreicht Marcus Fendt, CSO und Geschäftsführer von The Mobility House. „Indem wir Fahrzeugbatterien vor, während oder nach ihrem Einsatz im E-Auto nutzen, schaffen wir einen Mehrwert für unser Energiesystem und machen Elektromobilität zugleich günstiger.“