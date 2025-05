Ionity treibt mit 600-Mio-Euro-Finanzierung Ausbau der Schnellladeinfrstruktur voran

Der eigenen Angaben nach führende Anbieter von „ultraschnellem“ Laden für Elektroautos in Europa, Ionity, hat sich eine Rekordfinanzierung in Höhe von bis zu 600 Millionen Euro gesichert. Diese umfasst 450 Millionen Euro an zugesagten „grünen“ Darlehen sowie eine sogenannte „Accordion-Fazilität“ – die Option, die Kreditlinie später um bis zu 150 Millionen Euro für zukünftiges Wachstum zu erhöhen.

„Diese Kredittransaktion, die von neun führenden internationalen Geschäftsbanken bereitgestellt wird, ist die bislang größte in der europäischen Ladeinfrastrukturbranche und unterstreicht das Vertrauen des Marktes in die langfristige Vision von Ionity“, so das Unternehmen.

Ionity wurde 2017 gegründet und ist ein Gemeinschaftsunternehmen von BMW, Ford, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Volkswagen (einschließlich Audi und Porsche) und der US-Investmentgesellschaft BlackRock. Das neue Kapital wolle man weiter in die Zukunftsfähigkeit der europäischen Ladeinfrastruktur investieren, „um eine breite Akzeptanz von E-Autos zu schaffen und den Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität zu beschleunigen“, heißt es.

„Als Vorreiter der Branche setzt sich Ionity dafür ein, die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit des ultraschnellen Ladens neu zu definieren, um sowohl den heutigen Anforderungen als auch denen künftiger Fahrzeuggenerationen gerecht zu werden“, so das Unternehmen.

Nach einer Eigenkapitalrunde von 700 Millionen Euro im Jahr 2021, die von Global Infrastructure Partners (GIP), einem Teil von BlackRock, und den Autohersteller-Anteilseignern von Ionity angeführt wurde, sichert sich Ionity nun eine weitere Investition. „Diese unvergleichliche finanzielle und institutionelle Unterstützung stärkt die zentrale Position des Unternehmens beim Aufbau der europäischen Ladeinfrastruktur der Zukunft“, erklärt das Unternehmen.

Fokus auf Wachstum & Technologie

Ionity will das neue Kapital in den weiteren Ausbau und die Modernisierung seines ultraschnellen Ladenetzes investieren und sich dabei auf Autobahnen und städtische Verkehrsknotenpunkte konzentrieren. So möchte man die wachsende Nachfrage nach komfortablen und zuverlässigen Schnellladungslösungen in Europa abdecken. Die derzeit mehr als 5.000 Ladepunkte sollen bis Ende 2030 auf rund 13.000 mehr als verdoppelt sowie das Netzwerk auf mehr als 1.300 Ladeparks ausgebaut werden.

Heute bieten Ionity-Ladepunkte bis zu 400 kW, was – je nach Fahrzeugtechnik – eine Reichweite von bis zu 300 Kilometern nach 10 bis 15 Minuten Ladezeit ermöglicht. Durch die Integration von neuen Technologien strebt man Hochleistungs-Ladevorgänge an, die in weniger als zehn Minuten mehrere Hundert Kilometer Reichweite bringen. In einem nächsten Schritt soll die Ladeleistung auf bis 600 kW steigen. Neben Geschwindigkeit und Netzabdeckung setze man auch auf ein „erstklassiges“ Kundenerlebnis, mit einer intuitiven App und Partnerschaften mit Gastronomie- und Einzelhandelsmarken, unterstreicht der Ladenetzbetreiber.

„Diese Finanzierung ist ein wichtiger Meilenstein – nicht nur für Ionity, sondern auch für Europas Wandel zu einer sauberen und nachhaltigen Mobilität“, sagt Torsten Kiedel, CFO von Ionity. „Vom ersten Tag an haben wir proaktiv ein echtes europäisches Hochleistungs-Ladenetz aufgebaut – ohne Kompromisse bei Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit oder Komfort. Jetzt skalieren wir schneller als je zuvor, um das Rückgrat der nachhaltigen Mobilitätsinfrastruktur von morgen zu errichten und ultraschnelles Laden an Alltagsziele zu bringen. Unsere Mission ist klar: nahtlose Elektromobilitätsreisen zu ermöglichen und nachhaltigen Wert für die Wirtschaft, die Gesellschaft und die Umwelt zu schaffen.“